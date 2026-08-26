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Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Elif Laçin’e TEKNOFEST Mavi Vatan'da edebi yazı ödülü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Elif Laçin, Küre TEKNOFEST Mavi Vatan Madde Yazım Yarışması Küre Blog kategorisinde edebi yazı ödülü kazandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Elif Laçin’e TEKNOFEST Mavi Vatan'da edebi yazı ödülü

ödül ve yarışma hakkında:

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 kapsamında düzenlenen yarışmalarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni gururlandıran bir gelişme yaşandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Elif Laçin, Küre TEKNOFEST Mavi Vatan Madde Yazım Yarışmasının Küre Blog kategorisinde kaleme aldığı çalışma ile edebi yazı ödülüne layık görüldü.

Yarışma kapsamında değerlendirilen eserler arasında Laçin’in çalışması, edebi anlatım ve fikirlerin özgün sunumuyla öne çıktı. Bu başarı, öğrencinin akademik çalışmalarının yanı sıra yazınsal yeteneğinin de tescillenmesi olarak değerlendiriliyor.

üniversitenin değerlendirmesi:

Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini ve yeteneklerini ortaya koymalarını önemsediklerini vurguladı. Rektör Kibar, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı alanlarda ortaya koydukları çalışmalarla kendilerini geliştirmelerinden ve Üniversitemizi başarıyla temsil etmelerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencimiz Elif Laçin’in TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında elde ettiği bu anlamlı derece de bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Rektör Kibar, üniversitenin öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destek sağlamaya devam edeceğini belirterek Laçin’i tebrik etti ve başarılarının sürmesini diledi. Üniversite yönetimi bu tür başarıların hem bireysel gelişime hem de kurumun saygınlığına katkı sağladığını ifade etti.

Elif Laçin’in elde ettiği ödül, kampüs içinde memnuniyetle karşılandı ve öğrencilerin kültür, sanat ve edebiyat alanlarında da üretken olmalarının teşvik edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu tür yarışmalarda elde edilen dereceler, üniversitenin eğitim vizyonunun genişliğini ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini yansıtıyor.

TEKNOFEST MAVİ VATAN 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN YARIŞMALARDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU. MANİSA...

TEKNOFEST MAVİ VATAN 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN YARIŞMALARDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ ELİF LAÇİN, KÜRE TEKNOFEST MAVİ VATAN MADDE YAZIM YARIŞMASI’NDA KÜRE BLOG KATEGORİSİNDE "EDEBİ YAZI ÖDÜLÜ" ALMAYA HAK KAZANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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