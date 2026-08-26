Uysal'dan genç başarılara destek: 16 öğrenciye hediye çeki

Başkan Uysal, başarılı öğrencileri belediye desteğiyle ödüllendirdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2026 YKS ve LGS sonuçlarında nitelikli okullara yerleşen öğrencileri kabul ederek başarılarını kutladı. Toplam 16 öğrenciye hediye çekleri takdim eden Uysal, gençlere yeni eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.

MURGEM öğrencilerinin başarısı:

Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz eğitim platformu MURGEM (Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi) üzerinden sınav hazırlığı alan öğrenciler, 2026 YKS sonucunda Türkiye’nin farklı üniversitelerine yerleşti. 12 MURGEM öğrencisi, mühendislikten öğretmenliğe, sağlıktan havacılığa, psikolojiden iletişime kadar çeşitli alanlarda nitelikli yükseköğretim programlarına kabul edildi. Başkan Uysal, bu başarıların belediyenin eğitim destek programlarının etkinliğine işaret ettiğini vurguladı.

Destek eğitim kursları sonuçları:

Belediyenin bir diğer uygulaması olan Destek Eğitim Kurslarından mezun olan 4 öğrenci ise 2026 LGS sonuçlarıyla Antalya'daki nitelikli liselere yerleşti. Başarılı öğrenciler arasında Antalya Anadolu Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi ve Serik Fen Lisesi kazananları bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğunda ücretsiz kurs, rehberlik ve sınav hazırlık desteği sunmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Uysal, öğrencilerin elde ettiği bu sonuçların hem bireysel çabalarının hem de belediyenin sürdürülen eğitim yatırımlarının bir ürünü olduğunu ifade ederek, öğrencilere yeni dönemlerinde başarılar diledi.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 2026 YKS’DE BAŞARILI OLARAK NİTELİKLİ ÜNİVERSİTELERE VE LGS’DE BAŞARILI OLARAK NİTELİKLİ LİSELERE YERLEŞEN MURGEM VE DESTEK EĞİTİM KURSU ÖĞRENCİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ.