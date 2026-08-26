Köyceğiz'te okullar yeni eğitim yılına eksiksiz hazırlanıyor

ziyaretler ve denetimler:

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Şen, Atatürk Ortaokulu, Fehmi Başoğlu İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Yüksekkum Turizm MTAL ve Köyceğiz İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerde okul müdürlerinden yapılan bakım ve düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve uygulamaların süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

hazırlıkların odağı:

İncelemelerde, okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve hijyen-alt yapı çalışmalarının öncelikli olduğu vurgulandı. İlçe genelinde yürütülen çalışmaların amacı, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında derse başlamasını sağlamak olarak ifade edildi. Okul idareleriyle yapılan görüşmelerde eksikliklerin tespit edilip giderildiği bildirildi.

Çalışmaların kapsamı; bakım-onarım, sınıf ve ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi ile eğitim-öğretim sürecini destekleyecek hazırlıkların koordinasyonunu içeriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü ve gerekli düzenlemelerin eğitim yılı başlangıcına kadar tamamlanacağını belirtti.

ilerleyen süreçte ne bekleniyor:

Okullarda yürütülen hazırlıkların devam ettiği, müdürlük ve okul yönetimlerinin işbirliğiyle eksiklerin takip edildiği kaydedildi. Veliler ve öğrenciler için planlanan düzenlemelerin zamanında tamamlanması hedefleniyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni dönemin başına kadar hazırlık çalışmalarının sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

KÖYCEĞİZ’DE OKULLARDA YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR