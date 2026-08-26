Erzurum'da din görevlilerinin musiki yetkinliği için kursiyer seçimi yapıldı

Erzurum'da dini musiki kursu seçmeleri tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek Dini Musiki Kursu için Erzurum genelinde görev yapan erkek din görevlilerine yönelik seçmeler, Erzurum İl Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirildi. Seçmeler, kursa katılacak adayların belirlenmesi ve merkezi sınav öncesi yeterliliklerin tespiti amacıyla yapıldı.

seçmelerin amacı:

Programın hedefi, cami içi ve dışındaki dini, sosyal ve kültürel etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını icra edebilecek yetkin personel yetiştirmektir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler, adayların icra becerileri ile kurumsal hizmet standartlarına uygunluğunu ölçmeye odaklandı.

değerlendirme ve sonraki aşama:

Seçmeler, Erzurum İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan başkanlığındaki komisyon tarafından yürütüldü. Komisyonun belirlediği başarılı adaylar, kursun merkezi aşaması için Ankara'da düzenlenecek sınava katılma hakkı kazandı.

Eğitim programıyla din görevlilerinin musiki icrasındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dini merasimlerde sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Seçmeler, yerel düzeyde kapasiteyi artırmaya yönelik adımların başlangıcını oluşturuyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DİNİ MERASİMLERDEKİ HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENECEK "DİNİ MUSİKİ KURSU" İÇİN ERZURUM GENELİNDE GÖREV YAPAN ERKEK DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK KURSİYER SEÇMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.