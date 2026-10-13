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Eğlence parkında tren kazası: Goliath'tan düşen yolcu yaşamını yitirdi

Georgia'daki Six Flags'ta Goliath hız treninden düşen bir kişi yaşamını yitirdi, birkaç yolcu yaralandı; park ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eğlence parkında tren kazası: Goliath'tan düşen yolcu yaşamını yitirdi

Six Flags'ta meydana gelen kaza

ABD'nin Georgia eyaletindeki Six Flags eğlence parkında, parkın hız trenlerinden Goliath üzerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kaza sonucu bazı yolcuların yaralandığını bildirdi ancak yaralanma biçimleri ve hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm nedeniyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Olayın seyri:

Kaza sonrasında Goliath trenindeki yolcular tahliye edildi. Söz konusu trenin yaklaşık 60 metre yüksekliğe ulaştığı, işletmenin duyurusunda ayrıca bu tür trenlerin saatte 112 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.

soruşturma ve alınan önlemler:

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri intikal ederek olayla ilgili soruşturma başlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, olayın yaşandığı hıza benzer araçlarda riskleri en aza indirmek amacıyla 9 hız treninin geçici süreyle servis dışı bırakıldığı kaydedildi. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından daha fazla bilgi paylaşılacağını bildirdi.

ABD&#039;nin Georgia eyaletindeki bir eğlence parkında hız treninden düşen adam hayatını kaybederken...

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eğlence parkında hız treninden düşen adam hayatını kaybederken, bazı kişiler de yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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