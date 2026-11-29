Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta 28 Kasım gecesi, eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen S.A. ve R.U.'yu yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Adliyede hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bölge ve müdahale:

Olayın eğlence mekanlarının yoğun olduğu bir sokakta gerçekleşmesi, müdahale ve adli sürecin hızlı ilerlemesini gerektirdi. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerin yakalanıp adli mercilere teslim edilmesi sağlandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.