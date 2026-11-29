Olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıktığı belirtilen bir otomobil Kazak Gölü'ne uçtu. Araçta bulunan, biri kadın olmak üzere toplam 2 kişi ilk etapta kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Müdahale ve kurtarma detayları:

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan yaralılar için ihbar üzerine sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki kişi ambulanslarla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Güvenlik ve inceleme:

Polis ile zabıta ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, göle düşen otomobilin sudan çıkarılması amacıyla çalışma başlatıldı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

KAPAKLI’DA OTOMOBİL GÖLE UÇTU, 2 KİŞİ KURTARILDI