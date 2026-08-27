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Ehramla bezenen el yapımı bebekler Bayburt mirasını yaşatıyor

12 yaşından beri ehram dokuyan Sevim Ataner, tescilli Bayburt ehramını çanta, şal, kolye ve el yapımı bebeklere taşıyarak kültürü yaşatıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:01

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ehramla bezenen el yapımı bebekler Bayburt mirasını yaşatıyor

Bayburt ehramı atölyeden hediyeliğe uzanan bir yolculuk

Sevim Ataner, 12 yaşında annesinden öğrendiği ehram dokumacılığını 60 yaşına kadar aralıksız sürdürdü. Kentte kullanım alanı daralan bu yün kumaşın unutulmaması için uzun yıllardır tek başına emek veren Ataner, son yıllarda ürün yelpazesini genişleterek ehramı yeni nesillere ulaştırıyor.

Geçmişte günlük kıyafet ve örtünmede yoğun kullanılan ehram, teknolojik değişimlerle birlikte Bayburt'ta giderek azaldı. Ataner, dokuyanların sayısının düşmesiyle bir dönem kentte bu geleneği sürdüren tek isim olduğunu söylüyor ve emeğini farklı ürünlere yönlendirerek geleneği canlı tutmaya çalışıyor.

Ehramı tasarımla buluşturmak:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın fuarlarına katılarak fikir ve bilgi edinen Ataner, ehram kumaşından çanta, şal, atkı, takı ve yatak örtüsü gibi ürünler hazırlamaya başladı. Fuar deneyimleri sayesinde turizme yönelik hediyelik öğeler tasarlama fikri gelişti ve geleneksel nakışlar çağdaş kullanımlarla buluşturuldu.

Ataner, nakışları takı tasarımlarında da değerlendiriyor; özellikle genç kızlara yönelik olarak hazırladığı kolyeler ve küçük hediyelikler ehram nakışlarını görünür kılıyor. Bu çalışmalar, tescil edilmiş 'Bayburt Ehramı' adıyla coğrafi işaret kazanmış kumaşın tanıtımına da katkı sunuyor.

Ehramdan bebeklere: geleneksel kumaşın yeni formu:

Son üç yıldır Ataner'in el emeğiyle hazırladığı ve ehramla giydirilen bebekler, kente gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Bebeklerin plastik değil tamamen el yapımı olduğunun altını çizen Ataner, ürünlerini özenle süsleyerek hediyelik pazarına sunduğunu belirtiyor.

Bu el yapımı bebekler satışta bin 200 liradan alıcı buluyor; her biri ehramın farklı nakış ve motifleriyle donatılıyor. Ataner, bu tür ürünlerin hem yerel zanaatın ayakta kalmasına hem de Bayburt kültürünün hatırlanmasına hizmet ettiğini söylüyor.

Kadın emeği ve kuşaklar arası aktarım:

Şingah Mahallesi'nde komşu kadınlarla birlikte üretim yapan Ataner, ehram dokumacılığının toplum içindeki dayanışma ve kadın emeğiyle sürdüğünü vurguluyor. Birlikte çalışarak hem üretimi artırdıklarını hem de kültürel bilinci koruduklarını aktarıyor.

Gelecek kuşakların bu sanata sahip çıkmasını dileyen Ataner, 'Ömrüm oldukça, canım sağ oldukça kültürümü yaşatmaya devam edeceğim' sözleriyle kararlılığını ifade ediyor. Atölyeden çıkan her ürün, Bayburt ehramının hem tarihini hem de bugünkü canlılığını taşıyan birer örnek olarak kent belleğine katkı sunuyor.

SEVİM ATANER

SEVİM ATANER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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