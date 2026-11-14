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Ekimde 413 milyar dolar: bakan Bolat ihracatta yılsonu rekoru işaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim sonu itibarıyla mal ve hizmet ihracatının 413 milyar dolara ulaştığını, enerji ve üretimdeki adımlarla yılsonunda rekor beklediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:21

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Ekimde 413 milyar dolar: bakan Bolat ihracatta yılsonu rekoru işaret etti

Bolat'ın ana mesajı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının ekim ayı sonu itibarıyla 413 milyar dolar seviyesine çıktığını açıkladı. Bolat, mevcut eğilim sürerse yılın tamamında yeni bir ihracat rekoru kırılacağına inandığını belirtti.

ekonomik büyüme ve yatırımlar:

Bolat, son 24 yılda Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini, bu dönemde yıllık ortalama reel büyümenin %5,3 civarında gerçekleştiğini hatırlattı. Ulaşım, şehircilik, çevre, enerji, eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yatırımların üretimi ve vatandaşların refahını artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

mal ve hizmet ihracatındaki gelişme:

Bakan, mal ve hizmet ihracatına ilişkin rakamları değerlendirirken toplamda 413 milyar dolar hedefine ulaşmanın önemine dikkat çekti. Konuşmasında mal ihracatı ve hizmet ihracatının birlikte ele alındığını belirten Bolat, dönemde kaydedilen artışın milli gelirin yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca devraldıkları dönemdeki bazı kalemlere atıf yaparak mevcut ihracat hacminin altını çizdi.

küresel zorluklar ve Türkiye'nin performansı:

Depremler, yüksek enflasyon ve bölgesel çatışmalar gibi dışsal şokların dünya ticaretini etkilediğini söyleyen Bolat, enerji, gıda, hammadde, lojistik ve sigorta maliyetlerinde yaşanan artışların küresel ticareti zorlaştırdığına değindi. Buna karşın Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesini artırma çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

enerji yatırımları ve yerli kaynaklar:

Bakan Bolat, enerji alanında yerli kaynakların payını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Gabar ve Raman sahalarındaki petrol üretimi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki yatırımlara işaret eden Bolat, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %15'ini milli kaynaklarla karşılama noktasına geldiğini aktardı. Elektrik üretim kapasitesinin ise konuşma metnine göre dört kattan fazla artırıldığına dikkat çekti.

konya'nın ekonomik rolü ve OSB artışı:

Konya'nın sanayi, tarım, turizm ve kültür açısından önemine vurgu yapan Bolat, kentin ihracatında son yıllarda on kattan fazla artış kaydedildiğini söyledi. Konya'nın geçen yılı 3,5 milyar dolar mal ihracatıyla tamamladığını aktaran Bakan, bu yılki rakamın 4 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini belirtti. Organize sanayi bölgelerinin sayısının ülke genelinde 180'den yaklaşık 400'e yükseldiğini ifade etti.

çevre gündemi ve uluslararası etkinlikler:

Bolat, Antalya'da düzenlenen COP31 Dünya Çevre Zirvesi etkinlikleri nedeniyle Konya açılışına katılamadığını; zirvenin uluslararası düzeyde takdir gördüğünü aktardı. Zirvede çevre sorunlarının azaltılmasına ve ekonominin üretimle uyumlu dönüşümüne ilişkin planların ele alındığını söyleyerek, görüşmelerin olumlu kararlara vesile olmasını temenni etti.

Program sonunda Bolat, Anadolu ve Trakya buluşmalarının önemine değinerek farklı illerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinin yılın büyük bir kısmında sürdüğünü belirtti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ’NDE DÜZENLENEN KONYA İL TANITIM...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ’NDE DÜZENLENEN KONYA İL TANITIM GÜNLERİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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