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Tek kişilik oyun Mizojini Manisa'da prömiyerini yaptı

Bartu Kaan Şensoy'un yazıp yönettiği, Sermin Şenol'un tek kişilik performansıyla 'Mizojini Küller ve Hatıralar' oyunu Uğur Mumcu Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tek kişilik oyun Mizojini Manisa'da prömiyerini yaptı

Prömiyer ve katılım:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni yapımı 'Mizojini Küller ve Hatıralar' Uğur Mumcu Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirerek Manisalılarla buluştu. Gösterimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ile çok sayıda vatandaş izledi.

Gösterimin ardından Daire Başkanı Ural Sevener, sahnedeki tek oyuncu Sermin Şenol'a çiçek takdim etti. Seyirciden gelen tepkiler ve salonun ilgisi, oyunun sahnede yarattığı etkiyi görünür kıldı.

Oyun teması ve sahneleme:

Bartu Kaan Şensoy'un yazıp yönettiği oyunda, Sermin Şenol'un tek kişilik performansı üzerinden bir kadın hikâyesi anlatılıyor. Metin; sevgi, çaresizlik, umut ve önyargılar ekseninde ilerleyerek, nefret etmenin kolay, kabullenmenin ve anlamaya çalışmanın ise zor olduğu gerçeğini izleyiciye hatırlatıyor.

Şenol, gösterim sonrası yaptığı konuşmada oyunun ortaya çıkmasında emeği geçen ekibe teşekkür etti ve tek kişilik performansın arkasında geniş bir hazırlık sürecinin ve çok sayıda çalışanın olduğunu vurguladı.

Gelecek tarihler:

Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, tiyatronun ilk kez tek kişilik bir oyunla sahneye çıktığını belirterek, yeni oyunlarla Manisalılarla buluşmaya devam edeceklerini söyledi. 'Mizojini Küller ve Hatıralar' oyunu 20, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde, saat 20.00'de Uğur Mumcu Sahnesi'nde sahnelenmeye devam edecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU’NUN YENİ OYUNU &quot;MİZOJİNİ KÜLLER VE HATIRALAR&quot;, UĞUR...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU’NUN YENİ OYUNU "MİZOJİNİ KÜLLER VE HATIRALAR", UĞUR MUMCU SAHNESİ'NDE PRÖMİYERİNİ GERÇEKLEŞTİREREK MANİSALILARLA BULUŞTU. BARTU KAAN ŞENSOY’UN YAZIP YÖNETTİĞİ, SERMİN ŞENOL’UN TEK KİŞİLİK PERFORMANSIYLA SAHNEYE TAŞIDIĞI OYUN; BİR KADIN HİKAYESİ ÜZERİNDEN SEVGİ, ÇARESİZLİK, UMUT VE ÖNYARGILARI ELE ALDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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