Dolar 48,1029 +0,05%
Euro 56,1207 -0,10%
Bist 14.669,51 +1,35%
Altın Gram 7.228,70 -0,43%
EUR/USD 1,1659 -0,14%
Brent Petrol 86,17 -1,26%
--°

Elazığ'da bulvarda çarpışma motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Fatih Ahmet Baba Bulvarı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da bulvarda çarpışma motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da trafik kazası: bir kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen kazada Cumhuriyet Mahallesi Fatih Ahmet Baba Bulvarı üzerinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu olay yerinde yaralanma meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

polis incelemesi ve süreç:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin tespitler için olay yerinde delil toplama ve görgü tespit çalışmaları yürüttü. Sürücülerin kimlik ve araç plakalarına dair bilgiler haber kaynaklarında henüz yer almıyor.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nişantaşı'nda kökünden kopan çınar iki aracın üzerine devrildi
images

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü
images

sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı
images

Dönercide boğulma anı: polis Musa Akay’ın Heimlich müdahalesi hayat kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

Esenler belediyesi yeni eğitim yılına çanta dolusu destekle başladı

sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı

Sahilkent site yönetimlerinden ortak talep: arıtma tesisi yerleşimden taşınsın

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı