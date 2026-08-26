Elazığ'da bulvarda çarpışma motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da trafik kazası: bir kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen kazada Cumhuriyet Mahallesi Fatih Ahmet Baba Bulvarı üzerinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu olay yerinde yaralanma meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

polis incelemesi ve süreç:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin tespitler için olay yerinde delil toplama ve görgü tespit çalışmaları yürüttü. Sürücülerin kimlik ve araç plakalarına dair bilgiler haber kaynaklarında henüz yer almıyor.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.