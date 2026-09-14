Dolar 48,5768 +0,10%
Euro 56,3875 0,00%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.885,72 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Elazığ'da huzur için seferberlik: geniş çaplı asayiş uygulaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda birimin katıldığı eş zamanlı uygulamayla araç, eğlence yeri ve şahıs denetimleri yaparak güvenliği güçlendirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 00:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da huzur için seferberlik: geniş çaplı asayiş uygulaması

uygulamanın amacı ve yürütülüş biçimi:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İşlem, çok sayıda birimin eş zamanlı katılımıyla planlandı ve belirlenen kontrol noktalarında uygulandı.

Uygulamada görevli ekipler, durdurulan araçlarda arama yaptı; sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile GBT sorgulamaları gerçekleştirilerek, aranan şahıslara yönelik tarama yapıldı. Kurallara uymayan şahıs ve araçlara ilişkin yasal işlemler anında uygulandı.

denetim alanları, tespitler ve bilgilendirme:

Ekipler sadece yol kontrolleriyle sınırlı kalmayıp eğlence mekanları ve çevrelerini de denetledi. İşletmelerin yasal yükümlülüklere uygunluğu kontrol edilirken, satışa sunulan ürünler incelendi ve mevzuata aykırılık tespit edilen hususlarda işlem başlatıldı.

Ayrıca, uygulama sırasında vatandaşlara ve sürücülere genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı; asayiş olaylarına karşı dikkatli olunması vurgulandı. Yetkililer denetimlerin süreceğini bildirdi ve benzer uygulamaların kamu düzeninin korunmasında devam edeceğini belirtti.

Bu tür eş zamanlı uygulamalar, hem suç işleme riskini azaltmayı hem de toplumda genel bir caydırıcılık sağlamayı hedeflemektedir. Elazığ'daki denetimler, kent güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından planlı ve koordineli çalışma örneği olarak değerlendirilebilir.

ELAZIĞ’DA ASAYİŞ UYGULAMASI

ELAZIĞ’DA ASAYİŞ UYGULAMASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Toros Devlet Hastanesi civarında seyir halindeki otomobil alev aldı
images

Dumandan etkilenen mahkumlar tedavilerinin ardından Elazığ T Tipi Cezaevi'ne dön...
images

Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangında çatı üzerine düşen itfaiyeci yaralandı
images

Nevşehir'de arkadan çarpışma mısır tarlasına savurdu: 4 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selçuk İnan: savunma direnci takımı taşıdı, final pasları eksikti

Dumandan etkilenen mahkumlar tedavilerinin ardından Elazığ T Tipi Cezaevi'ne döndü

Toros Devlet Hastanesi civarında seyir halindeki otomobil alev aldı

Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangında çatı üzerine düşen itfaiyeci yaralandı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu