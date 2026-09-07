Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Maç özeti

TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında oynanan mücadelede Bulvarspor, konuk olduğu Karabük İdman Yurdu karşısında sahadan 5-1 galip ayrıldı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulvarspor, maçın erken bölümünde etkili oyunuyla skoru kısa sürede lehine çevirdi ve maçı kontrolünü elinde tuttu.

Maçtan dakikalar:

Bulvarspor, maçın 2. dakikasında Can Bayırkan ile öne geçti. Ev sahibi Karabük İdman Yurdu 11. dakikada Kaan Erdoğan ile eşitliği sağladı ancak aynı dakikada Can Bayırkan yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarıda 33. dakikada Can Bayırkan'ın üçüncü golü geldi; böylece genç futbolcu hat-trick yaptı. İkinci yarıda Bulvarspor, 75. dakikada Mertkan Cengiz ile farkı açtı, uzatma dakikalarında ise Halit Furkan Kaya 90+3'te skoru belirleyen golü kaydetti ve mücadele 5-1 sona erdi.

Kadrolar ve cezalılar:

Maçta hakem üçlüsü Yunus Aytekin Atabek, Hasan Genç ve Halil Ulaş Aydemir olarak görevlendirildi. Karabük İdman Yurdu kadrosunda Furkan Yasin Çevik, Mustafa Yorulmaz, Osman Boz, Berkcan Cengiz (Özgür Özden Dağdelen dk. 76), Taner Yıldız (Mevlüt Han Ekelik dk. 46), Tolga Mert Aslan, Muhammed Semih Kocatürk (Hasan Türkyılmaz dk. 65), Melik Ahmet İpek, Mücahit Emre Sivri (Halil İbrahim Kaya dk. 46), Ahmet Sezer ve Kaan Erdoğan yer aldı.

Bulvarspor formasıyla sahada Hakan Aydın, Oğuzhan Turan, Mertkan Cengiz (Orkun Kocakahya dk. 81), Çağlar Özel (Beratcan Ot dk. 68), Emin Kaan Arslan, Berat Aktay, Halit Furkan Kaya, Can Bayırkan (Ömer Faruk Uğurlu dk. 81), Furkan Akın, Kaan Güdü ve Ahmet Arda Çakmak (Tahir Derge dk. 58) görev yaptı.

Gol dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Kaan Erdoğan (dk. 11) Karabük İdman Yurdu, Can Bayırkan (dk. 2, 11, 33) Bulvarspor, Mertkan Cengiz (dk. 75) Bulvarspor, Halit Furkan Kaya (dk. 90+3) Bulvarspor. Sarı kartlar maç boyunca Muhammed Semih Kocatürk, Kaan Erdoğan, Osman Boz, Melik Ahmet İpek (Karabük İdman Yurdu) ile Oğuzhan Turan, Halit Furkan Kaya, Ahmet Arda Çakmak (Bulvarspor) adlı oyunculara verildi.

Bulvarspor'un saha içindeki etkin çıkışı ve erken gol avantajı, ev sahibinin toparlanmasına fırsat tanımadı. Karabük İdman Yurdu açısından savunma zaafları ve maçın kritik anlarındaki boşluklar maç skorunu belirleyen unsurlar oldu; Bulvarspor ise hücum hattında etkili isimleriyle sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

TFF 3. LİG 1. GRUP İLK HAFTASINDA KARABÜK İDMAN YURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BULVARSPOR'A 5-1 MAĞLUP OLDU.