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Toros Devlet Hastanesi civarında seyir halindeki otomobil alev aldı

Mersin'de Toros Devlet Hastanesi yakınında dönüş yapan 33 SAB 305 plakalı otomobilin motoru alev alırken, sürücünün müdahalesiyle 4 kişi sağ kurtarıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 00:01

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 00:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Toros Devlet Hastanesi civarında seyir halindeki otomobil alev aldı

Toros Devlet Hastanesi civarında seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle’de Toros Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç içinde bulunanlar kısa sürede tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

yangının çıkış anı:

Sürücünün dönüş manevrası yaptığı sırada 33 SAB 305 plakalı otomobilin motor bölümünde bir anda alevler yükseldi. Araçta bulunan dört yabancı uyruklu şahıs, sürücünün aracı hemen durdurmasıyla güvenli şekilde dışarı çıktı.

itfaiye müdahalesi ve sonuç:

Şahısların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

MERSİN’DE İÇERİSİNDE 4 YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN BULUNDUĞU OTOMOBİL, SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR...

MERSİN’DE İÇERİSİNDE 4 YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN BULUNDUĞU OTOMOBİL, SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN ALEV ALDI. ARAÇTAKİLER YANGINI FARK EDEREK OTOMOBİLİ DURDURUP DIŞARI ÇIKARKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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