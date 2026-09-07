Dolar 48,4339 +0,01%
Euro 56,2974 +0,08%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,89 -1,39%
EUR/USD 1,1618 -0,02%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düzce Metek Mahallesi Bahçeşehir bağlantı yolunda gece saatlerinde 81 AEL 298 plakalı Fiat ile 14 FF 121 plakalı Volkswagen çarpıştı; üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 01:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Metek kavşağında iki aracın karıştığı kaza

Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu Metek Mahallesi ışıklı kavşağında gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 AEL 298 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 14 FF 121 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada toplam 3 kişi yaralandı.

Saha müdahalesi ve hastanelere sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk etti. Sağlık ekipleri kaza mahallinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralıları tedavi edilmek üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Yolun durumu ve soruşturma:

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından ağır hasarlı araçlar çekici ile kaldırıldı. İlk etapta kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nedenine ilişkin net bilginin inceleme tamamlandıktan sonra paylaşılacağını belirtti. Kazada yaralananların sağlık durumu ile ilgili detaylar kurumlar tarafından takip ediliyor.

DÜZCE METEK MAHALLESİ KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI....

DÜZCE METEK MAHALLESİ KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da gece yarısı çarpışma: otomobil takla attı, iki kişi yaralandı
images

Mudanya iskelesine çarpan İDO deniz otobüsünde hasar ve panik
images

sanayi sitesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
images

Bolvadin'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan kişi hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da gece yarısı çarpışma: otomobil takla attı, iki kişi yaralandı

Mudanya iskelesine çarpan İDO deniz otobüsünde hasar ve panik

sanayi sitesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Bolvadin'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan kişi hayatını kaybetti

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı