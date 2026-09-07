Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Metek kavşağında iki aracın karıştığı kaza

Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu Metek Mahallesi ışıklı kavşağında gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 AEL 298 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 14 FF 121 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada toplam 3 kişi yaralandı.

Saha müdahalesi ve hastanelere sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk etti. Sağlık ekipleri kaza mahallinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralıları tedavi edilmek üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Yolun durumu ve soruşturma:

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından ağır hasarlı araçlar çekici ile kaldırıldı. İlk etapta kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nedenine ilişkin net bilginin inceleme tamamlandıktan sonra paylaşılacağını belirtti. Kazada yaralananların sağlık durumu ile ilgili detaylar kurumlar tarafından takip ediliyor.

DÜZCE METEK MAHALLESİ KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.