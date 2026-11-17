Elazığ İl Özel İdaresi tarım ve hayvancılığı destekliyor

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında 5.100 üreticiye toplam 4.195.080 TL değerinde ekipman ve mineral takviyesi desteği sağlandı. Destekler, arıcılık ve besi hayvancılığı alanlarına yönelik iki ayrı proje ile dağıtıldı.

arıcılık projesi ve oksalik asit makineleri:

Elazığ İl Özel İdaresi ile Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen çalışmada, arı kolonilerinin korunması ve bal üretiminde verimliliğin artırılması hedefiyle 1.100 adet oksalik asit buharlaştırma makinesi temin edildi. Projenin toplam maliyeti 2.995.080 TL olarak açıklandı; bunun 2.595.080 TL'si Elazığ İl Özel İdaresi tarafından, 400.000 TL'si ise üretici katkısıyla finanse edildi.

Dağıtımı yapılan makineler, arı kolonilerinde önemli kayıplara yol açan Varroa parazitiyle etkin mücadeleyi, arı sağlığının korunmasını ve bal üreticilerinin ekonomik kayıplarının azaltılmasını amaçlıyor. Destekten 1.100 arı yetiştiricisi yararlandı ve makineler Elazığ merkez ile ilçelerdeki üreticilere ulaştırıldı.

besi hayvancılığı için mineral desteği:

Besi hayvancılığında verimliliğin yükseltilmesi ve hayvanların mineral ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen diğer proje kapsamında 20.000 adet mineral takviye taşı (yalama bloğu) sağlandı. Projenin bütçesi 1.200.000 TL olarak belirlendi ve destekten 4.000 büyükbaş hayvan yetiştiricisi faydalandı.

Her iki proje bir arada değerlendirildiğinde toplam destek tutarı 4.195.080 TL olurken, desteklerden 1.100 arı yetiştiricisi ile 4.000 büyükbaş yetiştiricisi olmak üzere toplam 5.100 üretici yararlandı.

Dağıtım törenine Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ile desteklerden faydalanan üreticiler katıldı.

ELAZIĞ VALİSİ DR. NUMAN HATİPOĞLU (SAĞDA)