Kırşehir'de balyoz ve dedektörle kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla yürüttüğü denetimleri sıklaştırdı. Kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

operasyon ayrıntıları:

Jandarma ekipleri, 'Anadolu Mirası' operasyonu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışmada izinsiz kazı yapan C.M. ve K.A. isimli şüphelileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Olay yerindeki müdahale ve gözaltı süreci, ekiplerin saha gözlemi ve koordineli çalışması sayesinde hızlı bir şekilde tamamlandı. Jandarma, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerini artırmayı sürdüreceğini bildirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Şüphelilerin kazıda kullandığı aletler de olay yerinde ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 2 balyoz, 1 kürek, 2 şarjlı matkap, 1 el dedektörü, 1 testere, 1 kazma ve 2 levye yer aldı. Bu malzemeler, kaçak kazı faaliyetlerinin kapsamı hakkında da doğrudan kanıt oluşturuyor.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen ekipmanların kayıt altına alındığı ve şüpheliler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Jandarma, vatandaşları kültürel mirasa zarar verebilecek faaliyetlere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Bu tür operasyonlar, hem somut tarihî eserlerin korunması hem de bölge kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından kritik öneme sahip. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarının devam edeceği ve benzer vakalara karşı tedbirlerin sürdürüleceği vurgulandı.

KIRŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN "ANADOLU MİRASI" OPERASYONU KAPSAMINDA İZİNSİZ KAÇAK KAZI YAPAN 2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI.