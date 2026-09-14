Elazığ'da UYAP sorgusu sırasında kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Olayın gelişimi:

Elazığ merkez Gazi Caddesi'nde motosikletli polis timleri tarafından durdurulan S.Ö. arandı. Yapılan aramada şahsın üzerinde 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve şahıs işlemleri için UYAP sorgusu yapılacağı sırada şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekipleri kısa sürede kaçışı fark ederek müdahale etti.

Yakalama ve işlem:

Kovalama sonucu ekipler tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine intikal eden polislerce gerekli tutanaklar düzenlendi ve şahıs polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN VE ÜZERİNDE HAVALI TABANCA ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ, UYAP SORGUSU YAPILACAĞI SIRASINDA KAÇMAYA BAŞLADI. EKİPLER TARAFINDAN KOVALAMACA SONRASINDA YAKALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.