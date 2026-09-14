Yükleme sırasında dengesini kaybeden çalışan hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Elazığ'da, Güney Çevre Yolu kenarındaki bir inşaat alanı yanında sökülen konteynerin kamyona yüklenmesi sırasında çalışma yapılıyordu. Edinilen bilgiye göre kamyonun üzerinde bulunan M.A. dengesini kaybederek aşağı düştü.

Sağlık durumu ve müdahale:

Düşme sonucu hafif yaralanan M.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili ilk tespitler ve müdahale bu şekilde gerçekleşti.

ELAZIĞ’DA YÜKLEME YAPARKEN KAMYONUN ÜZERİNDEN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI