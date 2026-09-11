Elazığ'da yangında ölen çiftin dosyasında iki şüpheli gözaltında

Elazığ'da koçyiğitler köyünde çıkan yangın ve soruşturma

Olay, 3 gün önce Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Gece saatlerinde bir evde başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, 7 çocuk sahibi olan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ve çiftin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı.

otopsi bulguları ve ilk değerlendirme:

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi sonucunda çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İlk değerlendirmeye göre Ağa ve Hayriye Üykü'nün silahla vurularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği üzerinde duruluyor. Olay yerindeki incelemelerde, Hayriye Üykü'ye ait olduğu belirtilen bazı altın ve değerli eşyaların kayıp olduğu bildirildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yetkililer, delil ve ifade çalışmalarının tamamlanmasının ardından dosyanın adli mercilere sevk edileceğini belirtiyor.

ELAZIĞ'DAKİ YANGINDA EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILAN VE ÖN OTOPSİ SONUCUNA GÖRE CİNAYETE KURBAN GİTTİKLERİ TESPİT EDİLEN AĞA VE HAYRİYE ÜYKÜ ÇİFTİ OLAYINDA, 2 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ