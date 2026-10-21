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Elazığlı çocuklar AFAD ile afetlere hazırlıklı olmayı öğrendi

Elazığ'da ilkokul öğrencileri AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığlı çocuklar AFAD ile afetlere hazırlıklı olmayı öğrendi

Elazığlı çocuklar AFAD ile afetlere hazırlıklı olmayı öğrendi

Elazığ ilkokulu öğrencileri, kurum ziyaretleri kapsamında AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette görevli ekipler tarafından öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

eğitimde vurgulanan temel noktalar:

Eğitimde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi ön plana çıkarıldı. Öğrencilere deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi; güvenli davranış kalıpları ile acil durumlarda izlenecek adımlar anlatıldı.

hedef ve kazanımlar:

Programın amacı, çocukların afet bilincini artırmak ve onları afetlere karşı daha hazırlıklı bireyler olarak yetiştirmeye katkı sağlamak olarak açıklandı. Ziyaret, afet farkındalığının küçük yaşlarda kazandırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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