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Hedef liderliği perçinlemek: Kayserispor 4'te 4 peşinde

Kayserispor, TFF 1. Lig'de 9 puanla lider; Bursaspor karşısında taraftar desteğiyle kazanıp 12 puana ulaşmayı ve ligde dörtte dört yapmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hedef liderliği perçinlemek: Kayserispor 4'te 4 peşinde

kayserispor'da maç öncesi durum:

Kayserispor, TFF 1. Lig'de sezona fırtına gibi başladı. Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayarak namağlup liderlik koltuğuna oturan sarı kırmızılı ekip, 4. haftada sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Kulüp, bu mücadeleden de galibiyet alarak 12 puana çıkmayı ve ligde dörtte dört yapmayı hedefliyor.

hedef ve hazırlıklar:

Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde yapılan antrenmanlarda taktik ve fiziksel hazırlıklar ön plana çıktı. Teknik ekip oyuncuların performansını ve maç planını değerlendirirken, yönetim de taraftar ilgisinin takım üzerindeki itici gücüne vurgu yapıyor.

maç bilgileri:

Kayserispor ile Bursaspor arasındaki 4. hafta karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak. Kulüp yetkilileri ve teknik heyet, stadın dolu tribünlerinin takıma moral verip üç puanın kazanılmasında belirleyici olacağını belirtiyor.

KAYSERİSPOR, SAHASINDA OYNAYACAĞI BURSASPOR MÜSABAKASINDA DA KAZANARAK 12 PUANA ERİŞMEK...

KAYSERİSPOR, SAHASINDA OYNAYACAĞI BURSASPOR MÜSABAKASINDA DA KAZANARAK 12 PUANA ERİŞMEK İSTİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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