maç özeti:

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Elazığspor 1-1 Menemen FK sonucuyla tamamlandı. Ev sahibi ekibin golünü Mert Örnek (dk. 13), Menemen FK'nın eşitlik sayısını ise Doğukan (dk. 30) kaydetti.

Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü oyunu tercih etti; ilk yarıda her iki taraftan da gol fırsatları geldi. Maçın hakem triosu Berkay Ağış, Vedat Güneş ve Erkan Akbak idi.

kadrolar ve değişiklikler:

Elazığspor sahaya Furkan Köse, Sertaç Çam, Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Barış Ekincier (Ali Yeşilyurt dk. 90), Onur Eriş, Erhan Kartal, Mert Örnek, İsmail Esat Buğa (Mustafa Emir dk. 85), Muhammed Demirci (Ali dk. 59) dizilişiyle çıktı.

Menemen FK ise Mehmet Emin Sapancı, Mustafa Can Birol, Burak İngenç (Hakan Selim dk. 76), Doğukan Emeksiz (Ömer Ege dk. 60), Alican Özfesli (Burak Tranova dk. 76), Yiğit Kerem (Aydın dk. 60), Göktürk Efe Görgün (Burak Enes dk. 51), Eren Fansa, Erkan Gövercin, Selim Can Sönmez ve Eyüp Poyraz ile sahadaydı.

kartlar ve maçın kaderini belirleyen anlar:

Müsabakada kartlar da sıkça kullanıldı; Elazığspor'dan İsmail Esat, Feyyaz, Veli, Erhan, Mert ve Muhammed, Menemen FK'dan ise Burak Tranova ile Erkan sarı kart gördü. Oyuncu değişiklikleri her iki takımda da maçın ritmini etkileyen faktörler oldu.

Sonuç itibarıyla her iki ekip de birer puana razı oldu; maç, özellikle ilk 30 dakikada atılan goller ve yapılan hamlelerle dengeli bir görüntü sundu.

NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 12. HAFTASINDA ELAZIĞSPOR, EVİNDE MENMEN FK İLE 1-1 BERABERE KALDI.