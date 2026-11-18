maça hazırlık ve antrenman

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Kosovalı oyuncu Florent Hasani, milli maç arasının hazırlık sürecini uzattığını ve bunun fiziksel açıdan fayda sağladığını söyledi.

"Bütün maçlar zordur ama milli maç arasından dolayı hazırlanma sürecimiz uzadı. Daha fazla hazırlık sürecimiz oldu. Bu da bize fiziksel hazırlık olarak bir imkan tanıdı. Şimdi de taktiksel hazırlanmaya başladık. Evimizde oynayacağımız bir maçta 3 puan için oynayacağız. Taraftarımıza bugüne kadar bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Daha fazla taraftarımızın maçlara gelmesini istiyoruz. Çünkü ligde tablonun en üstlerindeyiz. Süper Lig’e çıkacaklar arasında favorilerden biriyiz. Daha fazla taraftarımız gelirse bizde daha fazla maç galibiyetini onlarla kutlama şansı elde ederiz. Onları stadyuma davet ediyorum"

teknik değerlendirme ve hedefler:

Teknik Direktör Atila Gerin, takımın dönemsel performansına dair değerlendirmesinde, takımın 8 hafta lider gittiğini ve "14 haftanın 11 haftasında Süper Lig seviyesinde gitmiş bir takımız" ifadesinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Gerin, son maçtaki ilk yarının sezon içindeki en kötü performanslarından biri olduğunu, bunun analizini ve çalışmasını oyuncularla yaptıklarını belirtti.

Gerin sözlerini şöyle sürdürdü: "Heyecanımızı kaybetmeden hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." Ayrıca takımın önünde 5 maçlık bir periyot olduğunu, bu dönemi kayıp vermeden geçmek istediklerini, kadroda 10 parametrenin 8'inde iyi olduklarını ve bu oranı artıracaklarına inandığını aktardı. Milli takımlarda olan iki oyuncunun durumuna göre yoklamayı yapacaklarını da ekledi.

sportif direktörün mesajı:

Sportif Direktör Seyit İçgül ise Ümraniyespor maçı sonrası yapılan değerlendirmede liderlik şansının kaybedildiğini, 14 haftalık periyotta en kötü maçlardan birini oynadıklarını söyledi. İçgül, "İkinci yarı çok net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Hiçbir bahanesi yok ama bunun nedenleri var. Biz takımımıza güveniyoruz. Bu takım sezon sonunda hedef olarak ilk 2’yi tutturacak. Seyircilerimizin de bizi desteklerini istiyoruz" ifadelerini kullandı ve taraftarı desteğine çağrı yaptı.

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI SARIYER MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. KULÜP TESİSLERİNDE TEKNİK DİREKTÖR ATİLA GERİN YÖNETİMİNDE ANTRENMAN YAPAN FUTBOLCULAR, DÜZ KOŞUNUN ARDINDAN ISINMA HAREKETLERİ YAPTI.