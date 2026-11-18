Arda Güler ve Real Madrid ilişkisi resmiyet kazandı:

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzattığını resmi olarak açıkladı. Kulüp yaptığı açıklamada iki tarafın uzatma konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. Bu imza, 21 yaşındaki oyuncunun Madrid formasıyla uzun vadeli bir birlikteliğe işaret ediyor.

Sözleşme ve geçmiş transfer bilgileri:

Arda Güler, Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olmuştu. Genç futbolcu, kulüpte geçirdiği dört sezonda toplam 126 karşılaşma'da görev aldı ve bu süre zarfında düzenli olarak kadroda yer aldı. Real Madrid ile yapılan yeni anlaşma, kulübün genç oyuncuya olan güvenini ve Güler'in projedeki merkezi rolünü pekiştiriyor.

Performans, milli takım ve kazandığı ödüller:

Real Madrid formasıyla Arda Güler, takım olarak; 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 5 kupa kazandı. A Milli Futbol Takımı'nda da önemli bir isim olan Güler, ay-yıldızlı formayla şu ana kadar 38 karşılaşmada görev yaptı. Ayrıca geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Yılın Genç Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Real Madrid ile uzatılan sözleşme, kulüp ve oyuncu arasındaki planlı gelişimin ve uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Güler'in hem kulüp içindeki rolünü sabitlemesi hem de milli takım kariyerine katkı sağlaması açısından önem taşıyor.

ARDA GÜLER (ARŞİV)