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Elisha Owusu ile orta sahaya Gana dokunuşu: Erzurumspor'un ikinci Ganalısı

Erzurumspor FK, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Elisha Owusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu kulübün tarihindeki ikinci Ganalı futbolcu oldu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elisha Owusu ile orta sahaya Gana dokunuşu: Erzurumspor'un ikinci Ganalısı

Elisha Owusu transferi resmiyete kavuştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Fransa Ligue 1 ekiplerinden AJ Auxerre forması giyen Elisha Owusu ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu imza, Owusu'yu mavi-beyazlı kulübün tarihindeki ikinci Ganalı futbolcu konumuna taşıdı. Transfer, hem saha içi denge arayan teknik ekip hem de kadroda tecrübe ve fiziksel direnç eksikliğini gidermeyi hedefleyen yönetim açısından önemi yüksek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Owusu'nun kariyeri ve rolü:

Profesyonel kariyerinde Lyon II, Sochaux, KAA Gent ve AJ Auxerre gibi takımlarda forma giymiş olan Owusu, orta sahada top kapma, oyun kırma ve pas dağıtma görevlerinde biliniyor. Aynı zamanda Gana Milli Takımı forması da giyen oyuncunun uluslararası tecrübesi, Erzurumspor'un orta sahasına katkı sağlaması bekleniyor.

Teknik ekip tarafından genellikle orta sahada savunma gücünü artıracak ve takımın geçiş oyununu düzenleyecek bir profil olarak nitelendirilen Owusu'nun, Süper Lig tempolarına uyum sağlaması halinde mavi-beyazlıların dengesi üzerinde belirgin etkisi olacağı öngörülüyor.

Erzurumspor tarihine kısa not:

Owusu, kulübün kadrosunda yer alacak ikinci Ganalı isim oldu. Erzurumspor'un kadrosundaki ilk Ganalı oyuncu ise 2020-2021 sezonunda takımda yer alan Yaw Ackahtı; Ackah, Süper Lig maçlarında takım formasıyla 2 karşılaşmada görev yapmıştı.

Yönetim ve teknik heyetin transfer bilançosunda deneyim ve bölgede denge arayışı göze çarpıyor. Owusu'nun takıma adaptasyonu, sezonun ilk maçları öncesi yapılacak hazırlık ve idmanlarla hızlandırılacak; kulüp yetkilileri oyuncudan hem saha içi hem de genç oyunculara örnek olacak bir profesyonellik bekliyor.

ERZURUMSPOR FK&#039;NIN 2 YILLIK RESMİ SÖZLEŞME İMZALADIĞI ELİSHA OWUSU, MAVİ-BEYAZLI KULÜBÜN...

ERZURUMSPOR FK'NIN 2 YILLIK RESMİ SÖZLEŞME İMZALADIĞI ELİSHA OWUSU, MAVİ-BEYAZLI KULÜBÜN TARİHİNDEKİ İKİNCİ GANALI FUTBOLCUSU OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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