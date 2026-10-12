Dolar 49,3334 +0,15%
Euro 55,2532 +0,11%
Bist 12.203,92 -0,51%
Altın Gram 6.662,11 -0,38%
EUR/USD 1,1197 -0,08%
Brent Petrol 104,81 +0,09%
--°

Emekli evleri 6 bini geçti, Mersin'de yaşlılara sosyal ve sağlık programları

Mersin Büyükşehir'in Emekli Evleri, 6 noktada 6 bini aşkın üyeye hizmet veriyor; günlük 400–600 kişi ücretsiz sosyal ve sağlık etkinliklerine katılıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Emekli evleri 6 bini geçti, Mersin'de yaşlılara sosyal ve sağlık programları

Emekli evleri 6 bini geçti, Mersin'de yaşlılara sosyal ve sağlık programları

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaş almış vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hizmete sunulan Emekli Evleri, 6 bini aşkın üyeye ulaştı. Kent genelinde 6 noktada faaliyet gösteren merkezler Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinin yanı sıra Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'de hizmet veriyor. Günlük 400 ile 600 arasında vatandaş merkezlerden yararlanıyor.

Merkezler ve katılım:

Merkezlerin temel hedefi emeklilerin sosyal yaşamla bağını güçlendirmek ve yalnızlıkla mücadeleye destek olmak. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle üyelerin yeni dostluklar kurması, sosyal hayata katılması ve aktif bir yaşam sürmesi amaçlanıyor. Günlük katılımcı sayısı, merkezlerin yoğun kullanılmasının sürdürülebilir olduğuna işaret ediyor.

Eğitim ve etkinlik çeşitliliği:

Emekli Evleri bünyesinde düzenlenen etkinlikler iç ve dış etkinlikler olarak planlanıyor. İç etkinliklerde eğitim süreçleri, sağlık eğitimleri ve bilgilendirme programları ön plana çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, "Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine ulaşabilir olmalarına katkı sağlamak amacıyla Emekli Evi üyelerimiz için birçok etkinliğimiz oluyor" dedi.

Bozkurt, iç eğitimlerde Alzheimer, Demans ve Geriatri üzerine bilgilendirmeler yapıldığını, dışarıda ise geziler, piknikler, deniz ve spor etkinlikleri düzenlendiğini belirtti: "İç etkinliklerde genelde eğitim süreçleri oluyor. Tüm yaş almış bireylere yönelik sağlık eğitimlerimiz oluyor. Belli hastalıklar üzerinde özellikle Alzheimer, Demans ve Geriatri ile ilgili üyelerimize eğitimler veriyoruz. Dış etkinliklerde ise geziler, piknikler, deniz ve spor etkinliklerimiz oluyor."

Bozkurt, hizmetlerin ücretsiz olduğunu vurgulayarak Mersin'de yaşayan emeklileri merkeze davet etti: "Gelsinler, iyi olsunlar, etkinliklerimize katılsınlar. Sürekli etkinlik ve hareket halindeyiz." Ayrıca çalışmaların sadece Sosyal Hizmetler Dairesi ile sınırlı kalmayıp Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıkları ile ortak yürütüldüğünü ifade etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMINI ARTIRMAK...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMINI ARTIRMAK AMACIYLA HİZMETE SUNULAN EMEKLİ EVLERİ, 6 BİNİ AŞKIN ÜYESİYLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aynı seansta iki stentle tedavi edilen hasta baş dönmesi ve denge kaybından kurt...
images

Bölgesel sağlık gündemi Bayburt'ta tartışıldı: 3. sağlık sempozyumu sona erdi
images

Sanko Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları bölümüne yeni uzman Rıza Çam hast...
images

Mağdurlara hızlı yardım ve bir yıllık konut sözü: Maltepe'de süreç nasıl ilerley...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Otobüste hareket halindeyken şoför değişimi tepkileri artırdı

Aksaray merkezde depoda kurulan kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Yeni Kahramanmaraş: dört yılda yeniden şekillenen mahalleler

Burhaniye'de zeytin işleme tesisinde gece yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı