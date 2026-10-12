Emekli evleri 6 bini geçti, Mersin'de yaşlılara sosyal ve sağlık programları

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaş almış vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hizmete sunulan Emekli Evleri, 6 bini aşkın üyeye ulaştı. Kent genelinde 6 noktada faaliyet gösteren merkezler Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinin yanı sıra Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'de hizmet veriyor. Günlük 400 ile 600 arasında vatandaş merkezlerden yararlanıyor.

Merkezler ve katılım:

Merkezlerin temel hedefi emeklilerin sosyal yaşamla bağını güçlendirmek ve yalnızlıkla mücadeleye destek olmak. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle üyelerin yeni dostluklar kurması, sosyal hayata katılması ve aktif bir yaşam sürmesi amaçlanıyor. Günlük katılımcı sayısı, merkezlerin yoğun kullanılmasının sürdürülebilir olduğuna işaret ediyor.

Eğitim ve etkinlik çeşitliliği:

Emekli Evleri bünyesinde düzenlenen etkinlikler iç ve dış etkinlikler olarak planlanıyor. İç etkinliklerde eğitim süreçleri, sağlık eğitimleri ve bilgilendirme programları ön plana çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, "Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine ulaşabilir olmalarına katkı sağlamak amacıyla Emekli Evi üyelerimiz için birçok etkinliğimiz oluyor" dedi.

Bozkurt, iç eğitimlerde Alzheimer, Demans ve Geriatri üzerine bilgilendirmeler yapıldığını, dışarıda ise geziler, piknikler, deniz ve spor etkinlikleri düzenlendiğini belirtti: "İç etkinliklerde genelde eğitim süreçleri oluyor. Tüm yaş almış bireylere yönelik sağlık eğitimlerimiz oluyor. Belli hastalıklar üzerinde özellikle Alzheimer, Demans ve Geriatri ile ilgili üyelerimize eğitimler veriyoruz. Dış etkinliklerde ise geziler, piknikler, deniz ve spor etkinliklerimiz oluyor."

Bozkurt, hizmetlerin ücretsiz olduğunu vurgulayarak Mersin'de yaşayan emeklileri merkeze davet etti: "Gelsinler, iyi olsunlar, etkinliklerimize katılsınlar. Sürekli etkinlik ve hareket halindeyiz." Ayrıca çalışmaların sadece Sosyal Hizmetler Dairesi ile sınırlı kalmayıp Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıkları ile ortak yürütüldüğünü ifade etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMINI ARTIRMAK AMACIYLA HİZMETE SUNULAN EMEKLİ EVLERİ, 6 BİNİ AŞKIN ÜYESİYLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.