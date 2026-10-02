Emekli madenci 5 yıl sonra döndüğü İmbat ocağında hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden ocağında meydana gelen göçük, arama kurtarma çalışmalarının sabaha kadar süren çabalarına rağmen 5 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olayda 2 işçi yaralanırken, göçüğün altında kalanların tamamına ulaşıldı. Facia, bölgeyi ve madencilik camiasını derin üzüntüye boğdu.

Arama kurtarma ve kayıplar:

Ocağındaki çalışmalarda hayatını kaybedenler arasında Halit Ersay (37), Kerim Ören, Ramazan İnce (26), Ömer Karakaya ve İsa Olcay (49) bulunuyor. Göçükte yaralanan işçilerden Süleyman Şakrak (33) ve İbrahim Çimen (44)'in sağlık durumlarının iyi olduğu, Şakrak'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu göçüğün altındaki herkesin çıkarıldığı açıklandı.

İsa Olcay'ın çalışma hikayesi:

Hayatını kaybeden madencilerden İsa Olcay'ın 20 yıllık madenci olduğu, emekli olduktan sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle 5 yıl aradan sonra yeniden madene dönmek zorunda kaldığı aile tarafından paylaşıldı. Acı haberi alarak Antalya'dan İzmir Buca Adli Tıp Kurumu'na gelen kardeşi Yüksel Olcay, ağabeyinin emekliliğinin ardından yeniden çalışmaya başladığını belirterek, "Ağabeyim tam 20 yıldır madenciydi. Ancak emekli olduktan 5 yıl sonra, ekonomik sıkıntılardan dolayı yeniden madende çalışmaya başlamak zorunda kaldı" dedi. Olcay ailesi, cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Kütahya'ya götürüp defnini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Cenaze işlemleri ve defin:

Göçükte yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi ve adli işlemler için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Kerim Ören ve Ömer Karakaya'nın cenazeleri memleketleri Manisa'nın Kırkağaç ilçesine gönderildi. Diğer cenazelerden Halit Ersay'ın cenazesi Denizli'nin Çameli ilçesine, Ramazan İnce'nin cenazesi Balıkesir'in İvrindi ilçesine gönderilecek; bu dört işçi bugün memleketlerinde toprağa verilecek. İsa Olcay'ın cenazesinin ise yarın Kütahya'nın Gediz ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Olay, bölgede hem işçilerin çalışma koşularına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi hem de geride kalan ailelerin acısını derinleştirdi. Yetkililerin soruşturma ve incelemeleri sürüyor; yakınları tarafından cenaze işlemleri ve definler için bekleyiş devam ediyor.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDEKİ MADEN FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 5 İŞÇİNİN CENAZELERİ, İZMİR ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN MEMLEKETLERİNE UĞURLANIYOR.