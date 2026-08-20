Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde; öğle saatlerinde dışarıya çıkarken dikkat

Meteorolojiden öğle uyarısı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı raporlara göre özellikle öğle saatlerinde 12:00 ile 16:00 arası dışarı çıkarken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yağış ve rüzgar beklentisi:

Genel olarak ülke çapında kuvvetli yağış beklenmediğini söyleyen Özdemirci, hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu geçeceğini ifade etti. Cuma günü için yalnızca Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor; Cumartesi için Burdur ve Denizli’nin güney kesimlerinde yağış olası. Hafta sonunda ise Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı yağış tahmin ediliyor.

Özdemirci, ayrıca Marmara bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuzeyli yönlerden esmesi beklenen biraz kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu; vatandaşların ve açık alanlardaki yapıların bunun etkilerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel sıcaklık tahminleri:

Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece, güney bölgelerde ise 3 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji, ekstrem bir sıcaklık dalgası beklenmediğini ancak öğle saatlerindeki artışa karşı tedbir alınmasını önerdi.

İstanbul'da önümüzdeki 3 gün yağış beklenmiyor; gece sıcaklıkları 21-22°C, gündüz 30-31°C civarında olacak. Ankara'da gece 17-19°C aralığı var; şehirde Cuma 33°C, Cumartesi 34°C, Pazar 35°C olarak öngörülüyor. İzmir'de ise Cuma ve Cumartesi 35°C, Pazar 36°C tahmin ediliyor.

Özdemirci, özellikle 12:00-16:00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken önlem almasını, bol sıvı tüketmesini ve güneşten korunmasını istedi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA TAHMİN UZMANI MEHMET ÖZDEMİRCİ, MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE SEYREDEN SICAKLIKLARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI. ÖZDEMİRCİ, "12:00 İLE 16:00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKARKEN DİKKATLİ OLUN" DEDİ.