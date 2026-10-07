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Emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Ankara-Kırıkkale D-200'de 07 CMV 774 plakalı minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

kaza detayları:

Kırıkkale'de Ankara-Kırıkkale kara yolu D-200 üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı. Olayda, 07 CMV 774 plakalı minibüsün sürücüsü S.K. (48) yaralandı. Çarpışma sonucunda minibüs büyük hasar aldı ve kullanılmaz hale geldi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgi ve çevredeki ilk incelemeler, kazanın minibüsün yol koşullarına uygun olmayan bir hızla seyretmesi ve sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleştiğini işaret ediyor.

yaralanan sürücünün durumu:

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta, nakledildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

soruşturma ve trafik değerlendirmesi:

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili ilk değerlendirmesinde minibüs sürücüsünün hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlamadığını belirledi. Kaza yerinde güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; ekipler, kaza nedenini netleştirmek için delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücü ve diğer yol kullanıcılarını hız ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

KIRIKKALE&#039;DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MİNİBÜSÜN EMNİYET ŞERİDİNDE BEKLEYEN...

KIRIKKALE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MİNİBÜSÜN EMNİYET ŞERİDİNDE BEKLEYEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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