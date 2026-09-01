Emniyet şeridinde yürütülen bakım çalışmasına çekici çarptı: 3 kişi yaralandı

Kaza anı ve etkenler:

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, emniyet şeridinde ot biçme ve peyzaj çalışması yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekibine çekici arkadan çarptı. Olayda, bakım aracında bulunan KGM personelleri M.A. ve M.B. ile çekici sürücüsü R.B. yaralandı.

Kaza detayları:

Kaza sırasında bakım yapan aracın plakası 34 HOA 173, çekicinin plakası ise 55 PD 273 olarak kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle üç kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale, trafik akışı ve durum değerlendirmesi:

Yetkililer yaralıların hastanedeki tedavilerine başlandığını ve üç kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Olay yerinde yürütülen incelemeler sırasında ekipler, güvenlik önlemlerini alarak olay yerini trafiğe kapatmadan müdahaleyi gerçekleştirdi. Yetkililer, benzer çalışmalar sırasında emniyet şeridinde alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın oluş nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ANADOLU OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE ÇEKİCİNİN EMNİYET ŞERİDİNDE OT BİÇME ÇALIŞMASI YAPAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KGM) ARACINA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.