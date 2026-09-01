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Kestel’de Küreklidere şelalesi kıyısındaki kayma ölümle sonuçlandı

Kestel'de Küreklidere Şelalesi'nde 49 yaşındaki N.A., ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metreden düşerek hayatını kaybetti; çok sayıda ekip müdahale etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kestel’de Küreklidere şelalesi kıyısındaki kayma ölümle sonuçlandı

Olayın kısa özeti:

Bursa’nın Kestel ilçesinde, Uludağ eteklerindeki Küreklidere Şelalesi mevkiinde meydana gelen kazada, 49 yaşındaki N.A. şelale kenarında dolaşırken ayağının kayması sonucu uçuruma düştü. Olay, saat 18.30 sıralarında Derekızık Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza yeri ve ilk belirlemeler:

Görgü ve ilk inceleme bilgilerine göre N.A.'nın kaydığı bölgede zemin kaygan ve sarp bir yapıya sahipti. Kadının yaklaşık 70 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandığı bildirildi. Olay yerine yapılan ihbarın ardından arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları ve müdahale:

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmalara; İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD’a bağlı 2 ekip, AKUT’a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu N.A.'ya ulaşıldı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 49 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız beden, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu alandan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılacak incelemelerde kazanın kesin nedeninin belirlenmesi ve olay yerindeki güvenlik koşullarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerden yeni açıklama gelmesi halinde kamuoyu bilgilendirilecek.

Uludağ’da facia : 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti

Uludağ’da facia : 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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