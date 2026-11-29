maç öncesi tercih ve değişiklik:

Trendyol Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişikliğe gitti. Gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle kadrodan çıkarılan Kojo Oppong'un yerine Levent Mercan 11'de görev aldı.

fenerbahçe'nin 11'i ve yedekleri:

Mücadeleye başlayan ilk 11; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, N’Golo Kanté, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi şeklinde kaydedildi. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene yer aldı.

archie brown'ın dönüşü ve rolü:

İngiliz savunmacı Archie Brown, Galatasaray derbisi sonrası aldığı 3 maçlık men cezasını tamamladı. Oppong'un yokluğunda stoper mevkiinde görevlendirilen Brown, derbide de aynı bölgede forma giymişti. 24 yaşındaki oyuncu bu maçla ligde 9. maçına çıktı ve savunma hattında görev aldı.

eksikler, kadro dinamikleri ve belözoğlu'nun kadıköy'e dönüşü:

Sakatlıkları nedeniyle Marco Asensio ile Nathan Ake kadroda yer almazken, hafta içi formadaki oyunculardan Kojo Oppong gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Kadıköy'de takımın başında ilk lig maçına çıktı; bu görev 5,5 yıl sonra gerçekleşti. Belözoğlu, son olarak 11 Mayıs 2021'de oynanan ve takımın başında olduğu lig maçında Sivasspor karşısındaydı; aradaki süre 2028 gün olarak kayıtlara geçti. Takım, Belözoğlu yönetiminde daha önce dış sahada Çorum FK, Kocaelispor ve Shakhtar ile mücadele etmişti.

tribünler, mesajlar ve anma:

Karşılaşma öncesinde Maraton Üst Tribünü'nde İngilizce olarak açılan pankartta "Gazze’nin acısı, dünyanın utancıdır" ifadesi yer aldı. Tribünlerden ayrıca "Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük" sloganları yükseldi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen sarı-lacivertli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi; ısınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılarak destek aldı. Ayrıca, Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan askerler için seremonide 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

EMRE BELÖZOĞLU, KADIKÖY'DEKİ İLK MAÇINA ERZURUM EKİBİ KARŞISINDA ÇIKTI.