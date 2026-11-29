Fenerbahçe'nin 3 Aralık yaklaşımı:

Fenerbahçe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında oynanan Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Erzurumspor FK ile spor sahasında erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık mesajını somut uygulamalarla gösterdi. Maç öncesi ve sırasında hayata geçirilen adımlar, hem sembolik hem de uygulamaya dönük desteklerin bir arada sunulmasına odaklandı.

formalar ve açık artırma:

Futbolcular, sırtlarındaki isimlerin Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesi ile gösterildiği özel tasarımlı formalarla sahaya çıktı. Bu tasarımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği (İEEF)nin uzmanlık desteğiyle hazırlandı. Maçın ardından futbolcuların imzalayacağı formalar açık artırmaya çıkarılacak ve elde edilecek gelirin tamamı aynı genel müdürlüğe bağışlanacak.

maçta gerçekleştirilen erişilebilirlik uygulamaları:

Karşılaşmada erişilebilirliğe dair bir dizi düzenleme hayata geçirildi. Fenerim Alt Tribününde 8 görme engelli taraftara, 1907 ÜNİFEB'ten gönüllü iki kişi tarafından dinleme cihazları aracılığıyla canlı betimleme yapıldı. Engelli tribününde maç izleyen taraftarlar için Spor Toto Tribünü N Blok'un üst sıraları tercih edilerek sahayı daha iyi görme imkânı sağlandı; tekerlekli sandalye kullanan taraftarlar ise 1907 Tribünü'nde ağırlandı. Ayrıca otizmli 24 çocuk, öğretmenleri eşliğinde Fenerium Alt Tribünü'nde karşılaşmayı izledi.

Bu düzenlemeler, kulübün yalnızca sembolik bir duruş sergilemekle kalmayıp, somut erişilebilirlik adımları atarak farklı ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler yaptığını gösteriyor. Formaların açık artırma ile bağışa dönüştürülmesi ise etkinliğin sosyal sorumluluk boyutunu pekiştiriyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA OYNANAN FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇINDA FUTBOLCULAR, FORMALARININ ARKASINDA İSİMLERİNİN TÜRK İŞARET DİLİ (TİD) PARMAK ALFABESİYLE GÖSTERİLDİĞİ ÖZEL TASARIMLARLA SAHAYA ÇIKTI.