maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Eyüpspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın başında bulunan Mustafa Dalcı, karşılaşma öncesi yapılan hazırlıkların olumlu olduğunu ancak oyunun akışı içinde planların bozulduğunu belirtti. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle oynadıklarını ve savunma opsiyonlarını özgün bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Dalcı, ilk golün uzaktan atılan bir şut ve takip edilmeyen bir top sonrası geldiğini ifade etti.

Oyunun başında beklentiler doğrultusunda ceza sahası önünde tutunarak Başakşehir’in etkili kanat kullanımını sınırladıklarını anlatan Dalcı, 1-0 geriye düştükten sonra maçtaki dengelerin değiştiğini ve oyuncu kalitesinin belirleyici olduğunu vurguladı.

maçın kritik anları ve taktiksel okuma:

Dalcı, maç planlarında oyunu dengeli tutup belirli bölümlerde riske girme fikrinin olduğunu, ancak skorda 3-0'a hızlı gelinmesiyle bu planın erken terk edilmek zorunda kaldığını aktardı. Takımın 3-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarının önemli bir bölümünde topa ve oyuna hakim olan taraf olduklarını, ön alan baskılarıyla üretken olduklarını fakat geçişlerde savunmaya dönüşte zaaflar yaşadıklarını söyledi. Bu zaafların, özellikle kontra ataklara açık hale getirdiğini ve iki kontradan gol yiyerek farklı mağlubiyete uzandıklarını belirtti.

oyuncu kalitesi ve gelecek planı:

Mustafa Dalcı, 'Burada oyuncu kalitesi belirleyici oluyor' ifadesiyle takımının yapısına dikkat çekti ve kadronun genç ve tecrübesiz bir grup olduğunu hatırlattı. Bu durumun skorlara ve maç içinde erken risk almaya yol açtığını söyleyen Dalcı, kalan haftalarda transfer dönemine kadar toplayabilecekleri puanları toplamayı hedeflediklerini aktardı. Kaybedilen maç için üzüntüsünü dile getiren teknik direktör, 'Bu çocuklarla vazgeçmeden devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız' sözleriyle takımına güveninin sürdüğünü ifade etti.

Sonuç olarak Dalcı, maçtaki hazırlık ve uygulama arasındaki boşlukların sonuçta ağır bir skorla dönüştüğünü kabul ederken, önünde kalan karşılaşmalardan mümkün olduğunca puan çıkarmaya odaklanacaklarını ve devre arası planlarına bu verilerle yön vereceklerini söyledi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, devre arasına kadar oynayacakları karşılaşmalarda mümkün olduğunca fazla puan toplamak istediklerini belirterek, "Burada oyuncu kalitesi belirleyici oluyor. Genç ve tecrübesiz oyuncu grubuna sahibiz" dedi.