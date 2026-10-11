Engelsiz yaşam merkezleri ailelerin gündelik yükünü hafifletiyor

Mersin'de hizmetin kapsamı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve ailelerini desteklemek amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi ile Engelsiz Yaşam Parkı'nda yılın ilk dokuz ayında kapsamlı hizmetler sundu. Çalışmaların amacı, bireylerin gelişimini desteklemek, sosyalleşmelerini sağlamak ve ailelerin günlük hayatta kendilerine zaman ayırabilmelerini kolaylaştırmaktır.

Engelsiz Yaşam Merkezi verileri:

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim, spor, sanat ve atölye çalışmaları yoğun bir programla yürütüldü. Merkezde 968 sportif seans yapılırken, 2 bin 20 seanslık Mola Evi hizmeti ile ailelere nefes alma imkanı sağlandı. Sosyal servis hizmetlerinden 2 bin 730 kişi faydalandı ve ihtiyaç sahibi bireylere 1 bin 420 adet medikal malzeme desteği verildi. Ulaşımda ise Engelli Transfer Aracı toplam 13 bin 381 kez görev yaptı.

Merkezde düzenlenen atölye ve kurs faaliyetleri de dikkat çekti; seramik, el sanatları, müzik, aşçılık ve dikiş gibi çalışmalarda toplam 3 bin 260 seans gerçekleştirildi. Bu programlar hem bireylerin beceri gelişimine katkı sağladı hem de günlük rutinlerinin dışına çıkarak sosyal ilişkiler kurmalarına zemin hazırladı.

Engelsiz Yaşam Parkı ve aile desteği:

Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Parkı'nda da eğitim, spor ve sanat etkinlikleri yoğun şekilde sürdü. Parkta 270 kişi eğitsel faaliyetlerden yararlanırken, sportif etkinliklerde toplam 3 bin 447 seans düzenlendi. Halk oyunları, ritim, müzik, resim, el sanatları ve seramik çalışmalarında ise 2 bin 823 seans gerçekleştirildi.

Ailelere yönelik destekler de parkın programında ön plandaydı. Nefes terapisi, pilates, dekoratif el sanatları ve geri dönüşüm atölyeleri ile anne-çocuk ve baba-çocuk yüzme etkinliklerini kapsayan ebeveyn hizmetlerinden toplam 2 bin 755 seanslık destek sunuldu; bu hizmetler ailelerin hem mental hem de fiziksel ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nın yalnızca özel gereksinimli bireylere değil, ailelerine de hitap eden yaşam alanları olduğunu vurguladı. Gerboğa, merkezlerdeki faaliyetlerin bireylerin sosyalleşmesine ve eğitim-sportif gelişimine katkı sağladığını belirterek, sunulan hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Merkezlerden yararlanan bireyler ve aileleri de düzenlenen etkinliklerin yaşamlarına katkısını aktardı; aileler çocuklarının gelişim gösterdiğini, sosyalleştiğini ve kendilerinin de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal hayata daha aktif katıldıklarını dile getirdi. Bu geri bildirimler, merkezlerin hem bireysel hem toplumsal düzeyde etkisini gözler önüne seriyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMA KATILIMINI ARTIRMAK VE AİLELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ VE ENGELSİZ YAŞAM PARKINDA YILIN İLK 9 AYINDA BİNLERCE HİZMET SUNDU.