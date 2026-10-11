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GKV öğrencileri Cambridge ve TOEFL sertifikalarıyla küresel yolculuklarını tescilledi

GKV Özel Ortaokulu'nda düzenlenen tören, 80 öğrencinin Cambridge ve TOEFL sertifikalarını almasıyla uluslararası dil yeterlikleri tescillendi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

GKV öğrencileri Cambridge ve TOEFL sertifikalarıyla küresel yolculuklarını tescilledi

Tören ve katılımcılar:

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Ortaokulu, öğrencilerinin uluslararası dil becerilerini belgeleyen görkemli bir Cambridge ve TOEFL sertifika törenine ev sahipliği yaptı. Törene GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, kurum idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Günün resmi programı kapsamında başarılı öğrenciler sahneye çağrılarak sertifikaları takdim edildi ve bu anlar büyük bir coşkuyla karşılandı.

Eğitim yaklaşımı ve yönetici değerlendirmesi:

Genel Müdür Fevzi Gürsel törende yaptığı konuşmada yabancı dil öğreniminin yalnızca iletişim aracı olmadığını, farklı kültürleri anlama ve küresel ölçekte düşünme becerilerinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Gürsel, GKV Özel Okullarında dil eğitiminin eleştirel düşünme, araştırma, iletişim, iş birliği ve öz yönetim gibi becerileri geliştiren bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirtti. Tören kapsamında toplam 80 öğrencinin Cambridge ve TOEFL sınavlarından aldıkları başarılarla sertifika almaya hak kazandığı belirtildi.

Başarıların önemi ve gelecek hedefleri:

Cambridge ve TOEFL sertifikalarının öğrencilerin uluslararası akademik yolculuklarına önemli katkı sunduğu ve yaşam boyu öğrenme motivasyonlarını güçlendirdiği aktarıldı. GKV yönetimi, öğrencileri kendi kültürel değerlerini koruyarak evrensel bir perspektif geliştiren, farklılıklara duyarlı ve geleceğin dünyasında sorumluluk üstlenebilen bireyler olarak yetiştirme hedefini yineledi. Törenin sonunda öğrenci, öğretmen ve idareciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi ve başarıların devamına ilişkin temenniler paylaşıldı.

GKV ÖZEL OKULLARINDA CAMBRİDGE VE TOEFL SERTİFİKA TÖRENİ

GKV ÖZEL OKULLARINDA CAMBRİDGE VE TOEFL SERTİFİKA TÖRENİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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