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Engüzekkapı kalesi'ne erişim kolaylaştı

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Engüzekkapı Kalesi'ne ulaşım, bin 200 metrelik asfalt yol ve 800 m2 çevre düzenlemesiyle erişim kolaylaştı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Engüzekkapı kalesi'ne erişim kolaylaştı

Engüzekkapı Kalesi şimdi daha erişilebilir

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklar üzerinde konumlanan Engüzekkapı Kalesi, yapılan ulaşım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ziyaretçilere daha rahat hizmet verecek. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen müdahaleler, kalenin hem güvenliğini hem de ziyaretçi deneyimini artırmayı hedefliyor.

yapılan düzenlemeler ve güvenlik önlemleri:

Kaleye ulaşımı sağlayan yaklaşık bin 200 metrelik yol sıcak karışımlı asfaltla yenilendi. Yol kenarlarına konulacak korkuluklar ve ilerleyen dönemde yapılması planlanan esaslı onarımlar, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla programlandı. Ayrıca kale çevresindeki yaklaşık 800 metrekarelik alan düzenlenerek halkın ve turistlerin kullanımına sunuldu.

Çalışmaların ardından kaledeki ziyaretçi akışı da dikkate alınıyor; Vali Aydın Baruş çalışmalarla ilgili olarak kalenin günlük yaklaşık 500-600 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "İlimizin sahip olduğu güzellikleri daha kıymetli ve ulaşılabilir hale getirmek vazifemiz." ifadelerini kullandı.

kalenin mimari ve tarihsel özellikleri:

Uzundere ilçesi, Dikyar Köyü sınırları içinde ve Uzundere’ye yaklaşık 3 km mesafede yer alan kale, mimari üslubu nedeniyle genel olarak Orta Çağ'dan kalma olarak değerlendiriliyor. Erzurum–Artvin karayolu üzerinde, Tortum Çayı'na hâkim bir konumda bulunan yapı, stratejik bir mevkide konumlanmış.

Kale; Engüzek/Üngüzek, Dikyar Kalesi ve döneminde güçlendiren Akça Bey'e atfen Akçakale isimleriyle de anılıyor. Güneydoğu yönündeki kapıdan ve 1,82 m genişliğindeki bir koridorla sağlanan girişten sonra, moloz taş ve horasan harcı ile inşa edilmiş yapılar göze çarpıyor. Kuzeye doğru genişleyen avlu içindeki kalıntılar arasında şapel ve sarnıç gibi unsurlar dikkat çekiyor; iki katlı bölümün gözetleme kulesi olarak kullanıldığı, dış duvardan Tortum Çayı’na uzanan tünelin de kale kompleksinin önemli bileşenlerinden olduğu belirtiliyor.

Yapılan düzenleme ve onarım planları, kalenin tarihi dokusunu koruyarak ziyaretçilerin güvenli ve konforlu biçimde erişebilmesini amaçlıyor. Doğa ve tarih meraklıları için Engüzekkapı, hem mimari özellikleri hem de sunduğu manzara ile öne çıkmaya devam ediyor.

RZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE YAKLAŞIK 150 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ SARP KAYALIKLAR ÜZERİNDE YER ALAN...

RZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE YAKLAŞIK 150 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ SARP KAYALIKLAR ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ ENGÜZEKKAPI KALESİ, YAPILAN ULAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIYLA ZİYARETÇİLERİNİ DAHA KOLAY AĞIRLAYACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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