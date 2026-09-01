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Yeni eğitim döneminde Aram Tigran Kent Konservatuvarı ücretsiz atölyeler ve uzun soluklu çocuk programı sunuyor

Aram Tigran Kent Konservatuvarı, ücretsiz sinema, tiyatro, müzik ve Kürtçe eğitimleri için başvuruları 1-20 Eylül 2026'da DİSMEK'ten alıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yeni eğitim döneminde Aram Tigran Kent Konservatuvarı ücretsiz atölyeler ve uzun soluklu çocuk programı sunuyor

kayıtlar ve başvuru süreci:

Aram Tigran Kent Konservatuvarı'nın yeni dönemi için kayıtlar başladı. Başvurular 1-20 Eylül 2026 tarihlerinde kurumun internet sitesi üzerinden DİSMEK aracılığıyla alınacak. Başvuruların tamamlanmasını takiben öğrenci seçme atölyeleri 21-27 Eylül tarihleri arasında Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Atölye değerlendirmelerinin ardından eğitime hak kazanan adayların sonuçları 5 Ekim tarihinde açıklanacak ve dersler 12 Ekimde başlayacak. Konservatuvar sınırlı kontenjanlarla öğrenci kabul edecek ve eğitimler ücretsiz olarak sunulacak.

bölümler ve program yapısı:

Konservatuvarda bu dönem sinema, tiyatro, müzik, çocuk müzik, Kürt dili ve edebiyatı ile govend bölümleri yer alıyor. Tüm atölye dersleri, uygulamalı çalışmaların kolaylıkla yürütüleceği mekan olarak Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Özellikle çocuk müzik bölümünde 7-12 yaş arası çocuklar yararlanabilecek; bölümün eğitim dili Kürtçe olacak ve katılımcılara 6 yıl süreli bir müzik eğitimi planlanıyor. Bu uzun soluklu programla çocukların yeteneklerinin erken dönemde keşfedilmesi ve sistemli şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

amaç ve beklentiler:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, kentin kültürel ve sanatsal birikimini korumayı, geliştirmeyi ve yeni kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Konservatuvarın atölye ve ders programları katılımcıların sanatsal üretim süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlandı.

İlgilenenler başvurularını belirtilen tarihler içinde tamamlayarak atölye değerlendirmelerine katılabilecek; yerleşen öğrenciler yeni dönemde ücretsiz eğitimler aracılığıyla çeşitli sanat disiplinlerinde yetiştirilecek.

ARAM TİGRAN KENT KONSERVATUVARINDA YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI. SİNEMA, TİYATRO, MÜZİK, ÇOCUK...

ARAM TİGRAN KENT KONSERVATUVARINDA YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI. SİNEMA, TİYATRO, MÜZİK, ÇOCUK MÜZİK, KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI İLE GOVEND BÖLÜMLERİNE BAŞVURULAR, 1-20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DİSMEK ÜZERİNDEN YAPILACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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