Siirt'te otonom 'avcı dron'ların final mücadelesi

siirt havalimanı'nda final heyecanı:

TEKNOFEST kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İHA Avcı Dron Yarışmasının final etabı Siirt Havalimanı'nda sürüyor. Yarışma, yapay zekâ, bilgisayarlı görü ve otonom sistemler alanında gençlerin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan 105 takım arasından seçilen 16 takım finale kaldı.

Finale kalan ekiplerde lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlardan oluşan, 15 ila 54 yaş aralığında toplam 163 yarışmacı yer alıyor. Türkiye içinden ve yurt dışından gelen takımlar, yarışmanın final aşamasında geliştirdikleri İHA'lara yapay zekâ, görüntü işleme ve otonom karar verme kabiliyeti kazandırmak üzere yarışıyor.

vakkas: ağ fırlatan interceptor dron:

Finalist ekiplerden Hamidiye Savunma Sanayi Teknolojileri, 16 kişilik bir ekip olarak geliştirdikleri interceptor dron projesiyle yarışmaya katıldı. Proje sorumlusu Kayra Necati Kara, görev tanımını şöyle özetledi: platform önce hedefin konum bilgisine yöneliyor, görsel tespit sağlandığında ise tespit algoritmaları ile hedefe yaklaşarak müdahale ediyor.

Takımın geliştirdiği interceptor platformun adı 'Vakkas'. Kara, Vakkas'ın en önemli inovasyonunun hedefe çarparak imha etmek yerine ağ fırlatarak hedefi etkisiz hale getirmesi olduğunu söyledi. Platform, taşıdığı kamerayla hedefleri tespit edip onları ağla yakalayacak şekilde tasarlandı.

Takımdan Cihat Müslim, projenin kullanım alanı olarak sınır güvenliğini işaret etti: "Bu interceptor dron, ülkemizin sınır hattından gelen yabancı dronları ağ fırlatarak yakalıyor. İnşallah ülkemizin selameti için biz bu dronları sınırda konuşlandırmayı düşünüyoruz."

Hamidiye Savunma Sanayi Teknolojileri ekibinden Hayrunnisa Gümüş ise projenin sadece bugünü değil yarını düşünerek geliştirildiğini vurguladı: "Amacımız bugün bunları geliştirmenin yanı sıra yarın vatanımıza, milletimize, ümmetimize ve insanlığa hayırlı projeleri gerçekleştirmek." Gümüş, ekip olarak birkaç gündür uykusuz çalışmalar yürüttüklerini, emeğin ortak olduğunu belirtti.

değerlendirme ve ödüller:

Final süreci dört gün sürecek. İlk gün teknik kontroller ve uçuş testleri yapılırken, sonraki üç günde finalist takımların görev performansları farklı kriterlere göre değerlendirilecek. Değerlendirme aşamaları arasında teknik yeterlilik, algoritma tasarımı, simülasyon uçuşları ve final performansı bulunuyor.

Yarışmada dereceye girenlere toplamda para ödülleri verilecek: birinciye 200 bin lira, ikinciye 175 bin lira, üçüncüye 150 bin lira. Ayrıca dereceye giren takımların danışmanları da ayrıca ödüllendirilecek.

Siirt'teki final etabı, genç mühendis adaylarının otonom sistemler alanındaki yeteneklerini sahada test etmelerine imkân sağlarken, saha uygulamalarında farklı teknik yaklaşımların ve inovasyonların öne çıktığı bir gösteri niteliği taşıyor.

TEKNOFEST'te "avcı dron" heyecanı: 105 takımdan 16’sı Siirt’te finalde