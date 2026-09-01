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Banaz, işgalden kurtuluşunun 104. yılını sanat ve dualarla anıyor

Banaz Kaymakamlığı ve Belediyesi etkinliğinde Kur'an tilaveti, dualar, mehter gösterisi ve Zara ile Kaan Canbağ konseri eşliğinde 104. yıl kutlandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Banaz, işgalden kurtuluşunun 104. yılını sanat ve dualarla anıyor

Banaz'ta kurtuluş coşkusu:

Uşak'ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Belediyesi tarafından Banaz Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; alanı dolduran vatandaşlar kutlama boyunca canlı bir atmosfer oluşturdu.

Anma, Kur'an tilaveti ve dualar:

Program kapsamında Banaz Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tören sırasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yaptığı sırada alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden vatandaşlar için de dualar edildi ve kayıplar anıldı.

Müzik, mehter ve sahne performansları:

Gecede mehteran gösterisi büyük ilgi çekti; ardından yöresel sanatçı Kaan Canbağ sahne aldı. Gece ilerledikçe Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara konser verdi ve seslendirdiği eserlerle izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar şarkılara eşlik edip zaman zaman alkışlarla sanatçıları destekledi, parkta renkli görüntüler oluştu.

Programda ayrıca Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı sahne alan sanatçılara çiçek takdim ederek çeşitli hediyeler verdi. Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri, vatandaşların yoğun katılımı ve coşkulu atmosfer eşliğinde sona erdi.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, BANAZ KAYMAKAMLIĞI VE...

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, BANAZ KAYMAKAMLIĞI VE BANAZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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