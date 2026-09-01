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Şehirlerin gece ritmi: 14. şehrin ışıkları fotoğraf yarışması başvuruları açılıyor

UEDAŞ'ın 14. Uluslararası Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması için başvurular 1 Eylül'de başlıyor; eser gönderimi son tarihi 30 Eylül 2026.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şehirlerin gece ritmi: 14. şehrin ışıkları fotoğraf yarışması başvuruları açılıyor

yarışmanın teması ve katılım:

UEDAŞ tarafından düzenlenen ve bu yıl 14. kez gerçekleştirilen "Şehrin Işıkları" fotoğraf yarışması, kentlerin geceyle kurduğu ilişkiyi mercek altına alıyor. Günlük hayatın içinde fark edilmeyen detaylar, gecenin sessizliği, ışığın dokusu ve kentle insan yaşamı arasındaki bağ, yarışmanın ana anlatısını oluşturuyor. Yarışma amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olup katılımcılardan kentlerin gece atmosferini özgün bir bakışla aktarması bekleniyor.

başvuru takvimi ve gönderim şartları:

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak ve eser gönderimi için son tarih 30 Eylül 2026 olarak belirlendi. Yarışma sonuçları ise 12 Ekim tarihinde saat 17.00'de açıklanacak. Katılımcılar eserlerini yarışmanın resmi sitesi üzerinden yükleyebilecek; başvuru için yönlendirme ve şartnameye ilişkin bilgiler uedas.com.tr/sehrinisiklari adresinde yer alıyor.

Yarışma hem yerel hem de uluslararası katılıma açık bir platform sağlayarak farklı bakış açılarını bir araya getiriyor. Gece fotoğrafçılığına ilgi duyanlar, teknik yetkinlikleri ve anlatım dili farklı olsa da kent teması etrafında birleşen karelerle değerlendirilecek.

uedaş ve yarışmanın geçmişi:

UEDAŞ, Güney Marmara bölgesinde 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunuyor. Kurumun 2013 yılında başlattığı Şehrin Işıkları projesi, zamanla uluslararası katılımın olduğu geleneksel bir yarışmaya dönüştü. Bugüne kadar yarışmaya dünyanın dört bir yanından toplam 82 bin 175 fotoğraf gönderildi.

Yarışma, fotoğraf sanatına yeni adım atanlardan deneyimli isimlere kadar geniş bir katılımcı kitlesini aynı platformda buluşturarak kent fotoğrafçılığının zenginliğini görünür kılıyor. Bu sayede farklı coğrafyalardan yaklaşımlar ve teknikler yarışma aracılığıyla paylaşılabiliyor.

Katılmak isteyenler, eserlerini yarışma takvimine uygun şekilde hazırlayıp uedas.com.tr/sehrinisiklari adresi üzerinden gönderebilir. Yarışma şehirlerin gece hikâyelerini yeniden yorumlamak isteyen fotoğrafçılar için açık bir davet niteliği taşıyor.

UEDAŞ TARAFINDAN BU YIL 14&#039;ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN &#039;ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI&#039;...

UEDAŞ TARAFINDAN BU YIL 14'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN 'ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI' İÇİN BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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