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Çivril'de ulaşım ve altyapıya yeni dokunuş

Büyükşehir ekipleri Çivril merkezde asfalt, Ceyhun Caddesi'nde beton parke ve Yukarı Mahalle'de 33 bin metrekarelik döşeme ile altyapıyı güçlendiriyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Çivril'de ulaşım ve altyapıya yeni dokunuş

Çalışma alanları ve kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde yürüttüğü altyapı ve yol çalışmalarıyla kent merkezinde ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Gökhan Avcı Caddesi üzerinde devam eden asfalt çalışmaları, cadde trafiğinin düzenlenmesi ve sürüş güvenliğinin yükseltilmesi amacıyla planlandı. Aynı zamanda Ceyhun Caddesinde beton parke döşeme ve yağmur suyu hattı uygulamaları sürüyor; bu müdahaleler hem yaya hem araç trafiğinde uzun vadeli çözüm sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Çavuşoğlu yerinde inceledi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ekiplerden bilgi alarak sahada yürütülen çalışmaları bizzat inceledi. Çavuşoğlu, yapılan uygulamaların ilçenin önceliklerine göre şekillendirildiğini belirterek belediye hizmetlerinin farklı noktalara ulaştırıldığını vurguladı. Ziyarette, uygulama teknikleri ve ilerleme takvimi hakkında yetkililerden detaylı bilgiler alındı.

Yukarı Mahalle'de kapsamlı parke döşemesi:

Yukarı Mahalle'de tamamlanan çalışmalar arasında 33 bin metrekarelik beton kilit parke döşeme ön plana çıkıyor. Bu büyüklükteki bir döşeme çalışması, sokak yüzeylerinin dayanıklılığını artırmanın yanı sıra yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin önlenmesine katkı sağlayacak altyapı düzenlemelerini de içeriyor. Projeler çerçevesinde oluşturulan yağmur suyu hatları, yüzey akışlarını kontrol altına almayı amaçlıyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan nokta ise hizmetlerin dağılımında adalet ilkesine bağlı kalınması oldu; belediye, eşit hizmet anlayışıyla şehrin her köşesine dokunmayı sürdüreceğini belirtti. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem günlük ulaşım sürelerinde iyileşme bekleniyor hem de altyapı dayanıklılığında artış hedefleniyor.

ÇİVRİL’DE ASFALT, BETON PARKE VE YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMALARI SÜRERKEN YUKARI MAHALLE’DE 33 BİN...

ÇİVRİL’DE ASFALT, BETON PARKE VE YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMALARI SÜRERKEN YUKARI MAHALLE’DE 33 BİN METREKARELİK PARKE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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