Karaçi'de enkaz araması sürüyor:

Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü çöken 6 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar enkazdan 16 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 15 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Çalışmaları yöneten ekipler, hayatta kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için hassas ve hızlı şekilde hareket ediyor. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ve kurtarma ekipleri enkaz kaldırma işlemine paralel olarak insan arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmaları ve müdahale:

Sindh Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından bölgeye gönderilen iş makineleri, enkazın dikkatli biçimde kaldırılmasında kullanılıyor. Kurtarma ekipleri hem kafesli ekipman hem de el ile arama yaparak olası hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyor; çalışmaların süresi ve zorluğu enkazın yapısı nedeniyle artıyor.

Soruşturma ve gözaltılar:

Polis, binanın çökmesine ilişkin cinayet, ihmal ve dikkatsizlik suçlamalarını içeren bir dava başlattı. Olayla ilgili 10 kişi şüpheli olarak belirlendi, bunlardan 4 kişi gözaltına alındı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve sorumluların tespit edilmesi için delil toplama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Olay, kentteki yapı güvenliği uygulamaları ve denetim mekanizmalarının gözden geçirilmesi çağrılarını beraberinde getirebilir. Kurtarma ekiplerinin önceliği ise şu anda enkaz altındaki olası yaşam belirtilerine ulaşmak ve daha fazla can kaybını önlemektir.

Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.