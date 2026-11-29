Kaza ayrıntıları:
Gaziantep-Nizip otoyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekip müdahalesi ve güvenlik:
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahaleyi tamamladıktan sonra yaralıyı tıbbi müdahale için hastaneye sevk etti.
Polis ekipleri, kazanın oluş biçimi ve yol koşullarını değerlendirerek soruşturmayı sürdürüyor. Yetkililer, yağışlı havalarda sürücülerin hızını ve takip mesafesini dikkatle ayarlamaları uyarısında bulundu.
GAZİANTEP’TE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TARLAYA UÇTU
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