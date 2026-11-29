ziyaretlerin kapsamı:

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte iki öğrenciyi evlerinde ziyaret etti.

öğrencilerle sohbet ve değerlendirme:

Ziyaretler sırasında Ateş, Zafer Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rana Cihan ile Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlknur Yücetaş'ı evlerinde ziyaret ederek öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Ateş, gençlerin eğitim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunup öğrencilere başarı dileklerini iletti; ailelere de misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da hazır bulundu.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET MADRAN İLE BİRLİKTE İKİ ÖĞRENCİYİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLER VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.