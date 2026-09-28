Erbaa'da 26 Eylül'den beri kayıp Abdullah Erdoğar'ın cesedine Kelkit Çayı'nda ulaşıldı

Olayın gelişimi:

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 26 Eylül'den bu yana kayıp olan Abdullah Erdoğar'dan haber alınamaması üzerine yakınları durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarı takiben Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve devriye ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları ve buluntu:

Sabah saat 08.00'de başlayan arama çalışmalarına polis dronu da destek verdi. Ekiplerin yürüttüğü arama sonucu, saat 16.50 civarında ilçe merkezine yaklaşık 1,7 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı'nda Erdoğar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürüyor.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE 26 EYLÜL’DEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ABDULLAH ERDOĞAR'IN CANSIZ BEDENİ KELKİT ÇAYI’NDA BULUNDU