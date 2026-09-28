Derecik'te freni boşalan kum yüklü kamyonet yan yattı: sürücü yaralandı

Kaza anı:

Hakkari'nin Derecik ilçesinde seyir halindeki kum yüklü kamyonetin freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç hızla ilerleyerek yol kenarındaki toprak alana çarptı ve yan yatarak devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü M. Emin Erbek yaralandı.

Müdahale:

Kazayı gören çevre sakinleri, sürücünün yardımına koşarak Erbek’i araçtan çıkardı. Olay üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik ve soruşturma:

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, aracın freni boşalmasının kazanın nedeni olduğunu aktardı ve detaylı tekniki incelemenin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, Erbek’in bir şirkette kamyon şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay, yerel halkın hızlı müdahalesi sayesinde sürücünün araçtan çıkarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesiyle daha ciddi bir sonuca dönüşmeden yönetildi. Jandarmanın soruşturması devam ediyor.

HAKKARİ’NİN DERECİK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KUM YÜKLÜ KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU, BİR ŞİRKETTE KAMYON ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI.