Dolar 48,9877 +0,00%
Euro 55,6972 -0,02%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.535,58 -0,45%
EUR/USD 1,1370 -0,02%
Brent Petrol 98,78 +0,97%
--°

"Buraya uçak inmez" denilen İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri rekordaki performansını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'buraya uçak inmez' denilen İstanbul Havalimanı'nın açıldığı andan itibaren rekorlar kırmaya devam ettiğini vurguladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 20:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

"Buraya uçak inmez" denilen İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri rekordaki performansını sürdürüyor

Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada İstanbul Havalimanı'na ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, "Muhalefetin ’Buraya uçak inmez’ dediği İstanbul Havalimanımız, açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor" sözleriyle projenin performansına işaret etti.

Erdoğan'ın vurgusu:

Erdoğan, açıklamasında havalimanının açılışından itibaren elde ettiği verim ve talep yoğunluğuna dikkat çekti. Söyleminde, şüpheyle yaklaşan kesimlerin eleştirilerine cevap verirken, projenin süreklilik gösteren başarısını ön plana çıkardı. Bu ifadeler, yönetimin altyapı yatırımlarının sonuçlarına dair mesaj verme amacı taşıdı.

Havalimanına yönelik tartışma:

İktidar ve muhalefet arasındaki tartışmalar boyunca sıkça gündeme gelen İstanbul Havalimanı, Erdoğan'ın ifadeleriyle yeniden siyasi bir argüman hâline geldi. İstanbul Havalimanının açılmasının ardından kamuoyunda oluşan performans algısı, hükümet tarafından yatırımın haklı çıkarılması amacıyla kullanılıyor; muhalefetin eleştirileri ise projenin sürdürülebilirliği ve yönetimine yönelik soruları koruyor.

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklaması, hem altyapı projelerinin politik etkilerine hem de kamuoyunda yarattığı algıya ışık tutuyor. Açıklamada öne çıkan nokta, hükümetin büyük ölçekli yatırımları başarının bir göstergesi olarak sunma eğilimi oldu; muhalefet cephesinin eleştirileri ise tartışmanın süreceğine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Muhalefetin &#039;Buraya uçak inmez&#039; dediği İstanbul Havalimanımız, açıldığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin 'Buraya uçak inmez' dediği İstanbul Havalimanımız, açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump: İran'la çatışmayı kısa sürede bitireceğiz, sonuçlar hızlı olacak
images

Fidan Abu Dabi'de Al Nahyan ile bölgesel gündemi ve işbirliğini görüştü
images

Erdoğan: fon piyasasındaki sorun sınırlı, finansal sistemimiz sağlam
images

hamaney: umman denizi’nin ötesine ilerleyemiyorlar, geçmiş artık geri gelmeyecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan