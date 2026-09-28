"Buraya uçak inmez" denilen İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri rekordaki performansını sürdürüyor

Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada İstanbul Havalimanı'na ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, "Muhalefetin ’Buraya uçak inmez’ dediği İstanbul Havalimanımız, açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor" sözleriyle projenin performansına işaret etti.

Erdoğan'ın vurgusu:

Erdoğan, açıklamasında havalimanının açılışından itibaren elde ettiği verim ve talep yoğunluğuna dikkat çekti. Söyleminde, şüpheyle yaklaşan kesimlerin eleştirilerine cevap verirken, projenin süreklilik gösteren başarısını ön plana çıkardı. Bu ifadeler, yönetimin altyapı yatırımlarının sonuçlarına dair mesaj verme amacı taşıdı.

Havalimanına yönelik tartışma:

İktidar ve muhalefet arasındaki tartışmalar boyunca sıkça gündeme gelen İstanbul Havalimanı, Erdoğan'ın ifadeleriyle yeniden siyasi bir argüman hâline geldi. İstanbul Havalimanının açılmasının ardından kamuoyunda oluşan performans algısı, hükümet tarafından yatırımın haklı çıkarılması amacıyla kullanılıyor; muhalefetin eleştirileri ise projenin sürdürülebilirliği ve yönetimine yönelik soruları koruyor.

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklaması, hem altyapı projelerinin politik etkilerine hem de kamuoyunda yarattığı algıya ışık tutuyor. Açıklamada öne çıkan nokta, hükümetin büyük ölçekli yatırımları başarının bir göstergesi olarak sunma eğilimi oldu; muhalefet cephesinin eleştirileri ise tartışmanın süreceğine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin 'Buraya uçak inmez' dediği İstanbul Havalimanımız, açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor"