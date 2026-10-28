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Erciyes Üniversitesi'ne TYÇ logosu ile kalite tescili

Erciyes Üniversitesi, TYÇ logo kullanım hakkı alan ilk 20 üniversite arasında yer alarak yükseköğretimde kalite ve tanınırlık düzeyini tescilledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Erciyes Üniversitesi'ne TYÇ logosu ile kalite tescili

Erciyes Üniversitesi'ne TYÇ logo kullanım hakkı verildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), yükseköğretim programlarında kalite ve tanınırlığın uluslararası düzeydeki göstergelerinden biri olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logo kullanım hakkı alanında önemli bir başarı elde etti. Üniversite, TYÇ logosu kullanım hakkı verilen ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Toplantı ve ödül töreni:

Yükseköğretimde Yeterlilik ve Tanınırlık toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan katıldı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kalite güvencesi süreçlerini tamamlayan 30 üniversiteye TYÇ logosu kullanım hakkı takdim edildi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite adına ödülü bakan Işıkhan'dan aldı.

Neden önemli:

TYÇ logosu kullanımı, programların yeterliliklerinin ulusal ve uluslararası çerçevede tanınması açısından somut bir gösterge sunuyor. Bu hak, üniversitenin kalite güvencesi süreçlerini tamamladığını belgeleyerek hem öğrenci adayları hem de iş dünyası nezdinde tanınırlığı artırıyor. Ayrıca programların şeffaflığı ve denkliğe ilişkin açıklık, öğrenci hareketliliği ve iş yaşamına geçiş süreçlerinde avantaj sağlayabiliyor.

ERÜ'nün bu konuma ulaşması, kurumun akreditasyon ve kalite çalışmalarına verdiği önemin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Üniversite yönetimi için bu tür tanınırlıklar, stratejik iletişim ve program geliştirme süreçlerinde kullanılabilecek güçlü bir referans niteliği taşıyor.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ), YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KALİTE VE TANINIRLIĞIN ULUSLARARASI...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ), YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KALİTE VE TANINIRLIĞIN ULUSLARARASI GÖSTERGESİ OLAN TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ) LOGO KULLANIM HAKKI ALANINDA TÜRKİYE'DE İLK 20 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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